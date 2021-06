Tour de France, la 2eme étape en direct: Alaphilippe défend son maillot jaune

Au lendemain de la victoire triomphale du champion du monde français Julian Alaphilippe lors de la 1ere étape du Tour de France à Landerneau, place ce dimanche à la 2eme étape entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Cette 2e course en terre bretonne devrait encore réserver son lot de surprises. Si on suivra bien sûr le nouveau maillot jaune tricolore, on surveillera aussi le peloton au lendemain d’une première étape marquée par deux énormes chutes collectives à l’origine de quatre abandons.

Revivez la victoire d'Alaphilippe avec les commentaires de RMC Déjà un moment d'anthologie sur ce Tour 2021. La victoire de Julian Alaphilippe à revivre avec les commentaires de RMC. Régalez-vous.



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre la 2eme étape du Tour de France. Après la victoire magistrale de Julian Alaphilippe à Landerneau, le peloton emmené par le nouveau maillot jaune s'élancera de Perros-Guirec pour rallier Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Au programme 183 kilomètres et une course qui s'annonce encore indécise. Les coureurs tenteront surtout de retrouver leurs esprits et de se remettre la tête à l'endroit après une 1ere étape marquée par deux énormes chutes collectives et quatre abandons.