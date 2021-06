Tour de France: états, assurances, cafés et shampooings… Par qui sont sponsorisées les équipes?

Vingt-trois équipes prendront samedi le départ du Tour de France 2021, toutes nommées selon leurs partenaires principaux. Si certains sponsors sont bien connus des amateurs de cyclisme (et pas que), d'autres appellations sont plus surprenantes.

UAE Emirates

Si la formation du vainqueur sortant Tadej Pogacar a toujours un organigramme italien, c’est parce qu’elle est l’héritière de la Lampre. Mais depuis 2017, elle est financée par les Emirats arabes unis, et la compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï.

Jumbo-Visma

Descendante de Rabobank puis LottoNL, l’équipe néerlandaise est sponsorisée par la chaîne de supermarchés batave Jumbo, et Visma, une société norvégienne de logiciels informatiques. A noter que l’équipe possède aussi une section patinage de vitesse, un sport populaire aux Pays-Bas.

Ineos Grenadiers

Géant britannique de la pétrochimie, détenu par le milliardaire Jim Ratcliffe, Ineos – qui a pris le relais de Sky – est l’un des sponsors les plus connus à l’international, notamment grâce à ses investissements dans le sport, puisque le groupe possède aussi des clubs de foot, dont l’OGC Nice. Quant au Grenadier, c’est tout simplement un bon gros 4x4 thermique produit par la compagnie.

Israël Start-Up Nation

Un nom curieux, pour un autre sponsor faisant la promotion d’un état. L’équipe n’est toutefois pas financée par le pouvoir israélien, mais par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, un passionné de vélo qui veut populariser la discipline dans son pays.

Trek-Segafredo

Une écurie US qui descend du Team RadioShack, et un drôle de mélange, avec d’un côté le fabricant américain de vélos Trek, et de l’autre Segafredo, une marque italienne… de café.

Deceuninck-Quick Step

Voilà presque 20 ans désormais que l’équipe belge de Patrick Lefevere est sponsorisée par Quick Step, une marque de sols stratifiés et de parquets (du groupe Unilin). Deceuninck, arrivé en 2019 sur le maillot, est un spécialiste de portes et fenêtres en PVC.

Movistar

Héritière de l’équipe Banesto puis Caisse d’Epargne, l’équipe espagnole doit son nom à une marque de l’opérateur mobile Telefonica, présente en Espagne et dans l’Amérique latine.

Bora-Hansgrohe

Une équipe allemande qui allie un spécialiste de la cuisine et plus précisément de l’absorption des vapeurs (Bora), et un spécialiste de la salle de bain, notamment des douches (Hansgrohe).

Groupama-FDJ

On ne vous fera pas l’offense de vous présenter la Française des jeux, la reine du Loto dans l’Hexagone, qui sponsorise l’équipe tricolore depuis sa création par Marc Madiot en 1997. L’assureur Groupama est venu se joindre à l’aventure en 2018.

Cofidis

Présente depuis la naissance de l’équipe en 1996, Cofidis, acronyme de "Compagnie financière de distribution" (ça vous ne le saviez pas), est une entreprise française spécialisée dans le crédit à la consommation.

Alpecin-Fenix

Petite nouvelle sur le Tour de France, mais déjà connue grâce aux performances de son phénomène Mathieu van der Poel, l’équipe belge est soutenue par le spécialiste des produits capillaires Alpecin et par Fenix, un matériau "innovant" pour le design intérieur fabriqué en Italie.

EF Education-Nippo

Une formation américaine autrefois connue sous les appellations Garmin ou Cannondale, désormais sponsorisée par la société suisse Education First, spécialisée dans la formation et les séjours linguistiques, et l’entreprise japonaise Nippo, qui œuvre dans les travaux de construction et de voirie.

AG2R-Citroën

L’écurie française porte toujours le nom d’AG2R, bien connu dans le secteur de l’assurance, auquel est venu s’accoler début 2021 celui du constructeur automobile Citroën.

Arkéa-Samsic

Un groupe bancaire (Arkéa), une entreprise spécialisée dans les services aux entreprises et surtout le nettoyage (Samsic), pour une formation 100% bretonne.

Team DSM

Connue sous le nom de Sunweb jusqu’à l’an dernier, l’équipe de Romain Bardet représente maintenant la Dutch State Mines (DSM, donc), une multinationale néerlandaise qui travaille dans l’industrie chimique, la nutrition ou les produits pharmaceutiques.

Lotto-Soudal

Lotto, c’est l’équivalent de la FDJ en Belgique, et c'est une société impliquée dans le cyclisme depuis plus de trente ans. Soudal, c’est une autre compagnie belge, mais qui produit elle du mastic ou de la colle.

Bahrain Victorious

"Bahreïn victorieux", un concept assez simple: créée et financée par le petit royaume du golf persique, l’équipe cycliste vise à en faire la promotion.

BikeExchange

Encore nommée Mitchelton-Scott il y a quelques mois, l’équipe australienne porte maintenant le seul nom d’une entreprise spécialisée dans le commerce électronique et le marché du vélo.

Astana-Premier Tech

Après les Emirats, Israël ou Bahreïn, le Kazakahstan. Sponsorisée par plusieurs entreprises locales, l’équipe porte le nom de la capitale kazakhstanaise Astana (renommée Noursoultan en 2019). La société canadienne Premier Tech, qui fabrique toutes sortes de produits pour les agriculteurs ou jardiniers, est arrivée dernièrement.

Qhubeka-NextHash

Jeudi encore, l’équipe sud-africaine s’appelait Qhubeka-Assos. L’ONG Qhubeka, qui vise à développer l’utilisation du vélo en Afrique, est restée, mais la société suisse Assos a été remplacée juste avant le Tour par NextHash, compagnie qui évolue dans le domaine des cryptomonnaies.

TotalEnergies

Le nom de Total Direct Energie a légèrement évolué, mais la compagnie derrière l’écurie française est la même, à savoir un fournisseur d’énergie propriété du géant Total. L’équipe est la descendante de Bonjour, Bouygues Telecom ou Europcar.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Cette fois, ce sont trois entreprises qui sponsorisent l’équipe belge. Un acteur français de la grande distribution, une compagnie belge du secteur du terrassement et de la démolition, et un autre groupe belge spécialiste du négoce en matériaux de construction.

B&B Hôtels p/b KTM

Beaucoup de caractères spéciaux pour la deuxième équipe bretonne sur le Tour, mais seulement deux sponsors principaux: la chaîne hôtelière française B&B, et le constructeur autrichien de motos et vélos KTM.