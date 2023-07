Tour de France: Gianetti annonce "la grande bataille" entre Pogacar et Vingegaard

Ce mardi, a lieu la 4e étape du Tour de France entre Dax et Nogaro. En bonne position au classement général, l’équipe UAE Team Emirates a très bien commencé la course. Avant l’arrivée aux Pyrénées, le directeur sportif de l’équipe Mauro Gianetti a confié s’attendre à une future "grande bataille" entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Suite ce mardi du Tour de France avec la 4e étape qui aura lieu entre Dax et Nogaro.Une journée a priori tranquille pour les favoris au général, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Ces deux-là devraient livrer un beau combat dès les premières pentes des Pyrénées à partir de mercredi. C’est en tout cas l’attente du directeur sportif de UAE Team Emirates Mauro Gianetti.

Avant le départ de la 4e étape, Gianetti a confié attendre avec impatience ce fameux duel dans les Pyrénées entre son poulain et le Danois: "Ce qu’on a vu durant les premières étapes c’est ça. Tout le monde s’attend à la grande bataille. On a déjà eu un petit signal, ce sera ça à partir de demain." Le directeur sportif a tout de même rappelé l’importance de ne surtout pas se relâcher: "Chaque seconde peut être importante sur le Tour. Il ne faut pas perdre en concentration et penser que tout est fait. Il faut rester concentré et attentif jour après jour."

"Tadej est en bonne condition"

Les débuts sont idylliques pour Team Emirates. Au classement général, Adam Yates et Tadej Pogacar occupent les deux premières places. "Un signal" aux yeux de Gianetti, qui a profité de l’occasion pour donner quelques informations sur l’état actuel de Pogacar: "Tadej est 2e et en bonne condition."

Avant d’arriver aux Pyrénées, l’ancien coureur suisse veut que ses poulains atteignent quelques objectifs pour cette 4e étape: "Aujourd’hui, il faut défendre le maillot. On sait qu’il faut être attentif aux étapes de plat. Les Pyrénées arrivent plus tôt que d’habitude, donc c’était important d’être en très bonne condition."