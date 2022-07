Tour de France: "Il faudra une petite part de chance pour le podium", reconnait Gaudu

David Gaudu a encore tenu le choc en terminant la 16e étape du Tour de France 2022, ce mardi, avec les favoris du peloton. Toujours en course pour le podium, le leader de la Groupama-FDJ sait toutefois qu’il va devoir briller pour tenter de doubler ses rivaux au classement général.

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n’ont encore pas réussi à se séparer ce mardi lors de la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Foix. Le maillot jaune du Tour de France et son premier poursuivant sont encore restés roue dans roue à l’arrivée de cette journée où Hugo Houle s’est imposé en solitaire dans les Pyrénées. Derrière les deux favoris de la Grande Boucle, Romain Bardet a craqué mais les autres prétendants au podium se sont neutralisés. Geraint Thomas a conservé sa troisième place et devance désormais Nairo Quintana et David Gaudu.

"L’équipe tourne vraiment bien, je me retrouve devant et je remonte un peu au général, s’est félicité le coureur de la Groupama-FDJ face aux journalistes. On n’est pas loin de jouer la gagne sur les étapes. Toute l’équipe marche donc c’est un plaisir d’être sur ce Tour de France."

Gaudu espère "un bon déblocage" pour les Pyrénées

David Gaudu va encore devoir batailler sur deux grosses étapes pyrénéennes vers Peyragudes puis Hautacam s’il souhaite grimper sur le podium. Après une journée de repos compliquée à gérer lundi, le coéquipier de Thibaut Pinot était content de sa reprise entre Carcassonne et Foix avant les deux grosses étapes à venir.

"C’est sûr que dans tous les cas c’était repos lundi. C’est toujours difficile à gérer car on ne sait jamais trop comment on va être, s’il faut faire des efforts ou récupérer. Lundi je voulais ne rien faire sauf un peu de contre-la-montre et au final je n’avais pas des super jambes ce mardi, a reconnu le leader breton de la Groupama-FDJ. Mais cela passe encore donc on va dire que c’était un bon déblocage, j’espère, pour les deux prochains jours."

Il calcule le temps à prendre face à Thomas

Cinquième du classement général, à 4'24'' de Jonas Vingegaard, David Gaudu peut encore espérer grimper sur le podium final après l’arrivée sur les Champs-Elysées. Mais avant d’aborder deux grosses étapes dans les Pyrénées, le Breton semble s’être fait une raison. Avec le contre-la-montre à la veille de l’ultime étape du côté de Rocamadour, le coureur de 25 ans va avoir du mal rivaliser avec les spécialistes.

"Il faudra évidemment une petite part de chance pour espérer monter sur le podium. Je sais que Geraint Thomas sur le chrono de 40km cela va faire deux minutes trente ou trois minutes. Comme il a déjà une minute trente d’avance avec trois minutes c’est facile cela fait quatre minutes et trente secondes. Aller chercher quatre minutes trente à Geraint Thomas sur deux étapes, cela risque d’être compliqué. Mais après, personne n’est à l’abri d’un jour sans. Que cela soit moi, Thomas ou un autre. Il faut rester focus, il y a encore deux grosses étapes de montagne. Là on en a une qui est passée et j’espère que le meilleur va arriver."

Et de préciser qu’il attendait désormais de savoir quel plan d’attaque lui réservaient ses stratèges de la FDJ: Frédéric Guesdon, Philippe Mauduit et Thierry Bricaud.

"Pour l’instant on n’a pas vraiment trop de stratégie en tête. On va déjà bien se reposer et la stratégie, ce seront les directeurs sportifs qui la feront et j’ai confiance en eux à 100% pour mercredi, a conclu David Gaudu. Je leur fais confiance donc on va tâcher de récupérer avant tout."