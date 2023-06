Tour de France: Il y aura bien une saison 2 à la série Netflix

Après le succès de la saison 1 de "Au coeur du peloton", Netflix a annoncé qu'il y aurait bien une saison 2 consacrée au Tour de France qui s'élance de Bilbao le 1er juillet.

Voilà une annonce qui va faire plaisir aux fans de la série Netflix, et particulièrement à ceux qui ont "découvert" le Tour de France à cette occasion et qui s'apprêtent à suivre l'édition qui part demain de Bilbao avec un intérêt renouvellé: il y aura bien une saison 2 à la série "au coeur du peloton" lancée début juin sur Netflix.

Le suspens demeurait: Après le succès de la série lancée sur Netflix sur le dernier Tour de France, l'incertitude demeurait sur éventuelle deuxième saison sur le tour qui part ce samedi de Bilbao. le producteur Yann le Bourbouac'h, interrogé sur l'antenne de RMC dimanche dernier, avait indiqué que ça n'était pas encore officialisé. C'est désormais chose faite. Il y aura donc une deuxième saison. On ne sait pas encore si d'autres équipes, et notamment celle de Tadej Pogacar, seront intégrées au dispositif.

>> Suivez notre direct sur le Tour de France

Van Aert: "Pour moi, la série vise l'agitation"

La série avait rencontré un grand succès notamment auprès d'un nouveau public pas forcément au fait de toutes les subtilités du cyclisme. Certaines stars de la saison 1 s'était agacé de rivalités parfois montées en épingle. "J'ai enfin pu y jeter un œil, a expliqué Wout van Aert dans le journal belge en juin. Ce qui est étrange mais vrai, c’est que bien que je joue l'un des rôles principaux, je ne savais pas ce qu'on verrait. C'est assez troublant que des histoires qui n’existaient pas aient été écrites dans le documentaire. Pour moi, la série vise l'agitation."

"Jonas et moi sommes les meilleurs amis, a-t-il ajouté. L'accent est mis sur les moments où il est difficile de faire le bon choix, mais il y a aussi tellement de moments où nous nous sommes renforcés et avons travaillé ensemble. C'est dommage que cela ait été supprimé." Un des derniers épisodes sur le contre-la-montre de Rocamadour montre tout de même l'amitié et la solidarité entre les deux coureurs de la Jumbo-Visma.

Sur RMC, le producteur Yann le Bourbouac'h a expliqué qu'un des directeurs sportifs présent dans la série, Grischa Niermann (Jumbo Visma) avait reçu pas mal d'appels de ses compatriotes lui expliquant qu'il comprenaient enfin quel était son métier.