Tour de France: la poisse pour Pinot, victime d'une chute... et d'un coup de musette en plein visage

En pleine ascension du col de Pétra Félix sur la 8e étape du Tour de France, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a chuté dans un premier temps avant de remonter sur son vélo pour reprendre sa place dans le peloton. Le grimpeur français a ensuite été touché au visage par un assistant de la Trek qui tendait une musette.

La guigne de retour pour Thibaut Pinot. Alors que le Tour de France se déroulait jusqu’ici sans encombres pour lui, le grimpeur de la Groupama-FDJ a connu deux mésaventures au cours de la 8e étape du Tour de France 2022 entre Dole et Lausanne ce samedi.

Alors que le peloton commençait à embrayer dans le col de Pétra Félix, Pinot s’est accroché avec un autre coureur et est allé au sol. Le premier épisode de ses mésaventures, mais pas le dernier.

Quelques mètres après sa chute, qui ne l’a vraisemblablement pas heurté physiquement, Pinot recolle avec le peloton et s’apprête à reprendre sa place dans la meute. C’est à ce moment que le Franc-comtois se prend une manchette involontaire par un assistant de la Trek-Segafredo qui tendait une musette au bord de la route. Le coureur de 31 ans n’est pas tombé mais a dû mettre pied à terre pour reprendre ses esprits. Pinot est finalement arrivé à reprendre sa place dans le peloton au prix d’une poursuite menée à vive allure.

La malchance de Thibaut Pinot sur cette 8e étape n'est que la continuité d’une course qui ne sourit pas aux tricolores pour le moment. Quelques minutes après le départ réel, une chute massive, dont Kevin Vervaeke est à l’origine, jette au sol plusieurs coureurs dont Tadej Pogacar mais aussi Romain Bardet et David Gaudu, les deux Français les mieux placés au classement général (6e et 5e).

Avant même le départ de l’étape, le grimpeur français Geoffrey Bouchard n’avait lui pas pu prendre le départ, la faute à un contrôle positif au Covid-19.