Tour de France: Pogacar en reconnaissance... dans la neige

Le Slovène Tadej Pogacar a gravi la montagne enneigée avec son vélo sur le dos lors de la reconnaissance de la 9e étape du prochain Tour de France. Une équipée à vélo qui a donné de très jolis souvenirs aux coureurs, avec un panorama splendide.

Il faut parfois se faire violence et braver des conditions météorologiques extrêmes, car elles vous permettront peut-être de triompher sur les plus grandes étapes du Tour de France quelques mois plus tard. Le tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, s’est rendu en haute altitude, dans les Alpes, ce week-end, pour reconnaître (vraisembablement) le parcours de la 9e étape de la prochaine Grande Boucle, entre Cluses et Tignes. Une étape de haute montagne qui pourrait le conduire vers les sommets le 4 juillet prochain.

Pogacar et ses coéquipiers, les pieds dans la neige © @Capture

En compagnie de ses compagnons du Team UAE Emirates, le coureur slovène est parti de Sallanches et a emprunté des chemins improbables, s’enfonçant dans la neige avec le vélo sur le dos. Une situation cocasse qui lui fera lâcher ce commentaire: "C’est la meilleure reconnaissance qu’on n'ait jamais faite putain", peut-on l'entendre rire sur Instagram, alors qu’il est filmé par l’un de ses coéquipiers, subjugué par la vue époustouflante qui s’offrait à eux dans ce paysage d’un blanc immaculé.

Les JO au programme de Pogacar

Tadej Pogacar courra en juin dans son pays le Tour de Slovénie et les championnats nationaux, avant de défendre son titre dans le Tour de France à partir du 26 juin. Pogacar, qui n'a plus couru depuis sa victoire fin avril dans Liège-Bastogne-Liège, a également à son programme les JO de Tokyo, dont la course sur route est programmée le 24 juillet, six jours seulement après l'arrivée à Paris du Tour de France.

Le vainqueur sortant du Tour a couru à trois reprises le Tour de Slovénie: 5e en 2017, 4e en 2018 et 2019. L'épreuve, qui n'a pas été organisée l'an passé, est programmée du 9 au 13 juin. Elle a été enlevée par deux fois (2015 et 2018) par Primoz Roglic, l'autre Slovène candidat à la victoire dans le Tour de France, qui a privilégié cette année les camps d'entraînement à la compétition avant la Grande Boucle.