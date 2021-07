Tour de France: Pogacar se défend encore face aux suspicions de dopage

Impressionnant sur le Tour de France, et pointé du doigt pour ses performances, le Slovène Tadej Pogacar s'est à nouveau défendu ce jeudi, après sa victoire lors de la 18e étape.

Il continue de se défendre. Le maillot jaune du Tour de France Tadej Pogacar, vainqueur de la 18e étape et solide leader du classement général, a une nouvelle fois réfuté ce jeudi les suspicions de dopage, liées notamment à la présence dans son entourage de Mauro Gianetti. "Quand j'ai rencontré Mauro, il a été très sympathique avec moi, c'est une bonne personne", a déclaré le leader slovène d'UAE au sujet de son patron, non sans avoir roulé des yeux, manifestement agacé, pendant qu'on lui traduisait la question posée en français lors de la traditionnelle conférence de presse du vainqueur.

"Ce qui s'est passé appartient au passé"

Aujourd'hui à la tête d'UAE Team Emirates, Mauro Gianetti est l'ancien responsable de la défunte équipe Saunier-Duval dont les chefs de file ont eu maille à partir avec les autorités antidopage (Ricco, Piepoli, Cobo, Mayo) à la fin de la décennie 2000. "Je pense que ce qui s'est passé appartient au passé. Le nouveau cyclisme est un sport bien plus beau qu'auparavant", a avancé le maillot jaune et meilleur jeune, qui s'est aussi emparé du maillot à pois. Mais "je ne peux parler qu'en mon nom", a-t-il conclu. Interrogé sur ses propres performances lors de la première journée de repos le 5 juillet, Pogacar avait invoqué les nombreux contrôles antidopage dont il faisait l'objet.

"Quand quelqu'un ne croit pas en moi, j'essaie toujours de prouver qu'il a tort. Nous avons de nombreux contrôles pour donner tort aux sceptiques", avait estimé le vainqueur sortant de la Grande Boucle. En remportant la 18e étape à Luz-Ardiden, il a confirmé sa mainmise totale sur l'épreuve. Sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron, il a enlevé son troisième succès depuis le départ et porté son avance à près de six minutes sur Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, qui devraient compléter le podium dimanche à Paris.