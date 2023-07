Tour de France: quelles sont les deux dernières chances de Pogacar pour battre Vingegaard

Jonas Vingegaard a signé une énorme performance ce mardi lors de la 16e étape du Tour de France. En s'imposant sur le chrono à Combloux, le Danois a créé un vrai écart avec Tadej Pogacar au classement général mais le Slovène dispose encore de deux occasions pour ravir le maillot jaune à son rival et s'imposer à Paris.

Si près...si loin... Tadej Pogacar a eu beau changer de vélo au pied de la Côte de Domancy, le Slovène n'a rien pu faire face à Jonas Vingegaard. Virevoltant sur son vélo, le Danois de la Jumbo-Visma a écrasé la 16e étape du Tour de France et a terminé avec avec 1 minute et 38 secondes d'avance sur son rival de l'équipe UAE-Emirates.

En plus d'écraser ce contre-la-montre individuel de la tête et des jambes, Jonas Vingegaard a mis un bel éclat à son adversaire en vue de la victoire finale sur les Champs-Elysées dimanche. Relégué à 1 minute et 48 secondes, Tadej Pogacar dipose pourtant encore de belles opportunités sur cette édition 2023 de la Grande Boucle. Dès mercredi lors de la 17e étape entre Saint-Gervais et Courchevel puis samedi, à la veille de l'arrivée à Paris avec une journée piège entre Belfort et Le Markstein Fellering.

· Mercredi: l'étape reine dans les Alpes

Maillot jaune du Tour de France depuis l'arrivée de la 6e étape, Jonas Vingegaard va devoir le défendre ce mercredi dans les Alpes. C'est simple, si Tadej Pogacar veut encore croire à ses chances de deuxième sacre sur la mythique course, le Slovène devra briller entre Saint-Gervais et Courchevel. Et pour couronner leur roi, les organisateurs de la Grande Boucle ont prévu du très lourd ce mercredi. Au lendemain du chrono, place à l'étape reine.

"Le Tour n'est pas fini puisque demain (mercredi) nous aurons une étape très dure, a noté Tadej Pogacar ce mardi après sa deuxième place sur le chrono. Nous allons essayer de trouver un plan et de l’appliquer. Il faut espérer qu’aujourd’hui soit comme l’étape où j’ai perdu du temps dans la montée de Marie-Blanque, et que je puisse inverser la tendance demain comme je l’ai fait à Cauterets."

Le profil de la 17e étape Tour de France 2023, le 19 juillet 2023 © DR ASO

Longue de 165,7 kilomètres, cette 17e étape verra le duo Pogacar-Vingegaard s'affronter dans plusieurs difficultés majeures des Alpes. Après avoir absorbé l'ascension du Col des Saisies dès l'entame, les favoris du général graviront le célèbre Cornet de Roselend et ses 19,9km à 6%.

Après ces deux premières montées classées en 1ere catégorie pour le classement de la montagne, la Côte de Longefoy (2e catégorie) leur permettra peut-être de refaire un peu leurs batteries afin un dernier gros morceau: le Col de Loze.

Si l'arrivée de l'étape s'effectuera quelques bornes après le sommet de ce col classé hors-catégorie, celui qui basculera en tête aura de fortes chances de s'imposer. Avec sa force pour dynamiter les étapes de montagne, Tadej Pogacar a un vrai coup à jouer si Jonas Vingegaard est moins en forme ou moins bien épaulé qu'à son habitude par le train de la Jumbo et un certain Sepp Kuss, sixième du classement général.

· Samedi: une superbe avant-dernière journée en Alsace

Avant de pouvoir, potentiellement, profiter d'une flûte de champagne comme c'est devenu la tradition sur la dernière journée du Tour de France, Jonas Vingegaard devra encore se méfier de cette avant-dernière étape entre Belfort et Le Markstein Fellering. Si Tadej Pogacar n'arrive pas à le déborder dans les Alpes, le Slovène aura une ultime opportunité dans les Vosges.

Si le public français rêve de voir Thibaut Pinot triompher sur ces routes qu'il connait par coeur, l'explication finale pourrait bien avoir lieu samedi lors de la 20e étape. Après deux journées de transition (jeudi et vendredi) comme pour digérer le passage dans les Alpes, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard auront encore une belle bataille à livrer en Alsace.

Profil 20e étape Tour de France 2023 © DR ASO

Certes, cette pénultième étape sera la plus courte de l'édition 2023 (à l'exception du chrono individuel, bien sûr) avec seulement 133,5km. Mais pour finir en beauté avant une journée promise aux sprinteurs le lendemain, les organisateurs ont encore prévu du lourd samedi avec pas moins de six ascension comptant pour le classement de la montagne.

Au total, deux montées classées en première catégorie (le Petit Ballon et le Col du Platzerwasel) et trois difficultés de deuxième catégorie dont le célèbre Ballon d'Alsace. Après cette dernière explication, il sera trop tard pour Tadej Pogacar. Si le Slovène veut priver Jonas Vingegaard il va devoir courir après le temps, ou plutôt après cette minute et ces 48 secondes qui le privent pour le moment du maillot jaune.