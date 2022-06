Tour de France: "Un crève-cœur", la profonde déception de Voeckler après la non-sélection d'Alaphilippe

Thomas Voeckler a réagi auprès de RMC Sport à la non-sélection de Julian Alaphilippe pour le Tour de France. Le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme regrette ce choix.

Avez-vous été surpris de la non-sélection de Julian Alaphilippe pour le Tour de France ?

Surpris, ce n'est pas le mot, car si on lisait à travers les lignes des différentes déclarations, on avait compris qu’il y avait une incertitude. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas de champion du monde français au départ du Tour de France, surtout qu’il n’avait pas de pression. Ça aurait été du bonus. Ça aurait été super qu’il soit départ du Tour et avec la fraîcheur et l’envie qu'est la sienne, je suis sûr qu’il aurait pu nous faire vibrer. Peut-être pas sur trois semaines, parce que ça aurait été un peu juste en préparation. Je tiens à rappeler qu’il est dans une équipe qui a prouvé qu’elle savait manager son effectif donc il faut respecter ça, mais je suis extrêmement déçu parce que je suis persuadé qu’il était en mesure de faire le Tour. C’est un crève-cœur.

Julian Alaphilippe s’est confié à vous sur son envie de faire le tour ?

Je parle avec lui. Il était très sincère quand il déclarait au média qu’il ne savait pas et qu’il n’était pas décisionnaire. Lui avait envie de faire le tour. Il y a le coté physique et le coté mental chez un coureur cycliste. Et je crois que le mental est encore plus important, dont l’épanouissement de la personne qui est plus important que les données purement scientifique ou approches calculées. Chaque chose en son temps. Est-ce que c’est un mal pour un bien ? L’avenir nous le dira.

Florian Sénéchal n’a pas non plus été retenu. C’est un Français en moins sur le Tour de France…

Il faut distinguer les deux cas, avec Julian Alaphilippe. On a du mal a comprendre en France que le champion de France ne soit pas au départ du Tour de France. Il faut comprendre que l’équipe à laquelle appartiennent les deux coureurs est la meilleure équipe du monde. Ils ont des champions nationaux à foison chaque année. Le maillot de champion national n’a pas la même saveur pour eux que pour nous en France.