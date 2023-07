Tour de France: Vingegaard "surpris" par son chrono, Pogacar assure qu'il ne "pouvait pas faire plus"

Le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar s'est soldé par une vraie claque infligée par le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, qui a mis 1 minute et 48 secondes d'avance à son rival pour le maillot jaune. Un résultat qui a "surpris" le Danois, face à un Slovène impuissant.

"Je suis surpris par mon chrono." Arrivé largement en tête de cette 16e étape, Jonas Vingegaard joue la carte de la modestie. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma a pourtant écrasé son rival pour le maillot jaune, Tadej Pogacar, sur le contre-la-montre de ce mardi, finissant celui-ci avec 1 minute et 48 secondes d'avance.

"Je me sentais bien aujourd'hui, c'est mon meilleur chrono, a confié Jonas Vingegaard au micro de RMC. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui et heureux de la victoire. Je ne pensais pas vraiment que je pourrais être le meilleur, je suis surpris par mon chrono. Je ne pensais pas faire aussi bien honnêtement."

Avant cette 16e étape, Jonas Vingegaard possédait 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, son poursuivant pour le maillot jaune. Après ce contre-la-montre, le Danois possède 1 minute et 48 secondes d'avance sur son rival pour le classement général. Un écart considérable qui semble écraser le suspense avec seulement cinq étapes à venir. Pourtant le Danois assure que: "Le Tour de France n'est pas fini, il y a encore de nombreuses étapes difficiles, on va devoir se battre dans les prochains jours. Et j'ai hâte."

Pogacar: "Ce n'était peut-être pas ma meilleure journée"

"Je suis très très heureux, c'est ma première victoire sur un contre-la-montre au Tour de France donc je suis fier", a conclu Jonas Vingeegard. Au micro de France Télévisions, Tadej Pogacar n'a pu que constater sa défaite, presque dépassé sur la ligne par son concurrent, alors qu'il était parti deux minutes avant: "Je ne pouvais rien faire de plus, j'étais à fond. Ce n'était peut-être pas ma meilleure journée. Le Tour n'est peut-être pas fini mais il m'a mis beaucoup de temps."

"Je pense que le changement de vélo c'était le bon choix, ce n'était que quelques secondes à l'arrivée et cela n'a pas fait une grosse différence, a-t-il soutenu, alors qu'il avait décidé de changer de vélo au pied de la côte de Domancy. Honnêtement je ne m'attendais pas à faire de tels écarts avec les autres, je suis deuxième de l'étape. Mais la moitié du contre-la-montre je ne me sentais pas dans les meilleures dispositions. J'espère que cela ira mieux mercredi."