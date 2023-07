Tour de France: Wout Van Aert se paie la tactique de Pogacar et UAE Emirates

Présent dans l'échappée lors de la cinquième étape du Tour de France 2023, Wout Van Aert n'a pas compris la tactique de l'équipe UAE Emirates de Tadej Pogacar et du maillot jaune Adam Yates.

Offensif lors de la cinquième étape du Tour de France entre Pau et Laruns, Wout Van Aert a été désigné le plus combatif. Présent à l'avant lors d'une grande majorité de l'étape, le Belge a contribué à mettre la pression sur l'équipe UAE Emirates du maillot jaune Adam Yates.

Au final, un groupe de plus de 30 coureurs a réussi à s'extraire à l'issue de la première heure de course. "Quand UAE doit contrôler le début d’étape, c’est toujours le chaos, a lâché "'WVA' dans des propos rapportés par la RTBF. Ils s’en désintéressent, je ne comprends pas… et au final un grand groupe est parti."

"On a mis une bonne pression à UAE"

Grâce à cette échappée, Jai Hindley a réussi à s'imposer et reprendre le maillot jaune. Avec l'Australien et Giulio Ciccone à l'avant, deux candidats potentiels pour le général, Wout Van Aert a tenté de casser à plusieurs reprises le groupe pour ne pas collaborer avec eux afin d'éviter que ceux-ci gagnent du temps sur son leader Jonas Vingegaard.

Au final, derrière Hindley, Jonas Vingegaard a réalisé une bonne opération. Après avoir repris Wout Van Aert dans le Col de Marie Blanque, le tenant du titre est passé à l'attaque dans cette dernière difficulté, distançant Tadej Pogacar et les autres pour reprendre plus d'une minute à ses rivaux. "Je pense qu’on a mis une bonne pression à UAE, a estimé le Belge. C’était une bonne chose en vue de l’attaque de Jonas."

"C’est plus que ce qu’on imaginait. C’est un bon jour pour l’équipe, c’est sûr", a conclu Wout Van Aert en regardant le débours de plus d'une minute concédé par Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard. Ce jeudi, le Danois aura une nouvelle occasion de reprendre du temps avec la première arrivée à Cauterets-Cambasque.