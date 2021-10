Tour de Lombardie: Alaphilippe face aux Slovènes pour le dernier Monument

Julian Alaphilippe, maillot de champion du monde sur le dos, essaiera de conquérir le Tour de Lombardie ce samedi. Primoz Roglic et Tadej Pogacar, les deux Slovènes, seront ses principaux adversaires.

S’il devait manquer quelque chose à Julian Alaphilippe, ce serait peut-être de remporter un Monument avec le maillot de champion du monde sur les épaules. En fin d’année dernière, il avait levé les bras trop tôt à l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège et connu une chute malheureuse sur le Tour des Flandres. Cette saison, il a encore été battu au sprint à Liège et s’est montré trop juste à Milan-Sanremo ou sur le Tour des Flandres. Mais en ayant conservé son titre mondial à Louvain, il va pouvoir retenter sa chance, notamment sur le Tour de Lombardie ce samedi, le dernier de la saison.

Deuxième à Côme en 2017, seulement battu par Vincenzo Nibali, le Français sait que le monument italien est taillé pour lui, mais qu’il aura une grosse pancarte dans le dos. "On m’attend au tournant", a-t-il reconnu en conférence de presse, cette semaine. Le parcours inversé, qui ira cette fois de Côme à Bergame, faisant une croix sur le Mur de Sormano ou le Civiglio, ne le désavantage peut-être pas autant que certains de ses adversaires. Primoz Roglic et Tadej Pogacar, avec moins de grosses ascensions, vont devoir s’employer pour sortir le champion du monde de leur roue.

Après le sommet du Passo di Ganda, situé à 32 kilomètres de l’arrivée, il ne restera qu’une très courte difficulté dans le final, une bosse de 1.300 mètres à 7% de moyenne. Pas le meilleur terrain pour les deux Slovènes. Primoz Roglic a remporté le Tour d’Emilie et Milan-Turin depuis une semaine, mais il l’a fait à chaque fois sur des arrivées au sommet. Adam Yates, Michael Woods et João Almeida étaient chaque fois pas loin derrière et ils feront partie des hommes à sérieusement surveiller ce samedi.

Evenepoel: "Il faudra qu’on soit tous honnêtes"

Reste qu’en dehors peut-être de Jumbo-Visma (Roglic, Vingegaard, Bennett), personne n’a le collectif de Deceuninck-Quick Step, qui aura donc trois chances de l’emporter avec Alaphilippe, Almeida et Evenepoel. Le Belge, impressionnant cette semaine lors de sa victoire à la Coppa Bernocchi, revient sur l’épreuve où il avait gravement chuté l’année dernière. Un retour attendu autant pour le symbole que pour ses ambitions sportives.

La supériorité numérique de Deceuninck-Quick Step n’a pas abouti le week-end dernier sur Paris-Roubaix, mais il devrait y avoir moins de pépins mécaniques sur les routes transalpines. "Il faudra qu’on soit tous honnêtes, a prévenu Evenepoel. Si un d’entre nous n’a pas vraiment de bonnes jambes, il faudra qu’il le dise." La pépite flamande de 21 ans place ses pions, après avoir travaillé pour un leader défaillant, il y a quinze jours lors du mondial de Louvain.

Au rayon tricolore, Thibaut Pinot sera l’un des quatre anciens vainqueurs au départ, avec Vincenzo Nibali, Bauke Mollema et Dan Martin. Mais le Franc-Comtois a trop donné cette semaine et a d’ores et déjà annoncé qu’il se mettra au service de son coéquipier David Gaudu, placé pour sa part sur les Trois Vallées Varésines (8e) et Milan-Turin (6e). Le Breton sait toutefois qu’il devra opérer de loin ou en tout cas surprendre le trio de favoris que sont Alaphilippe, Roglic et Pogacar, attendus à Bergame pour se jouer le dernier monument de la saison et s’offrir des vacances paisibles.