Tour de Suisse: abandons en pagaille à cause du Covid, un cluster dans le peloton à deux semaines du Tour de France

Les équipes Emirates, Bahrain-Victorious et Alpecin-Fenix ont annoncé ce vendredi leur retrait du Tour de Suisse en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19. Le reste de la course se trouve en danger alors que les cas se multiplient dans le peloton avec l’apparition d’un cluster qui a coûté sa place au leader Aleksandr Vlasov qui a également abandonné.

A tout juste deux semaines du début du Tour de France (1er-24 juillet) à Copenhague au Danemark, le spectre du Covid-19 fait son retour. Après le leader de l’équipe Ineos-Grenadiers Adam Yates et toute la Jumbo-Visma ce jeudi, l’hécatombe se poursuit vendredi sur le Tour de Suisse. Les équipes Bahrain-Victorious et Alpecin-Fenix ont annoncé leur retrait de la course après l’apparition de cas positifs au coronavirus parmi leurs coureurs.

"Malheureusement, nous nous retirons du Tour de Suisse suite à la notification de plusieurs résultats positifs au Covid-19 parmi les membres de notre équipe, a ainsi indiqué la Bahrain-Victorious dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une décision prise en accord avec les organisateurs de la course et avec la santé de nos coureurs et de notre personnel comme priorité."

Vlasov, Hirschi et Uran quittent aussi la course

Avant même le départ de cette sixième étape du Tour de Suisse, le maintien de la course semble incertain. Et pour cause, au-delà du retrait intégral de plusieurs équipes engagées, certains leaders du peloton ont aussi annoncé leur abandon à cause du Covid-19.

C’est notamment le cas d’Aleksandr Vlasov, le porteur du maillot jaune après sa victoire lors de la cinquième étape jeudi. Testé positif, le coureur russe de 26 ans s’est retiré tout comme son coéquipier allemand Anton Palzer.

Parmi les autres abandons majeurs, l’équipe Education First a payé un lourd tribut à l’apparition de ce foyer épidémique sur le Tour de Suisse. Ce vendredi la formation a annoncé les retraits de quatre coureurs: Rigoberto Uran, Stefan Bissegger, Alberto Bettiol et Hugh Carthy.

Emirates abandonne après plusieurs cas

Idem du côté d’Emirates. La formation de Tadej Pogacar, pas engagé sur cette épreuve, a connu un gros coup dur avec le test positif de Marc Hirschi. L’équipe émiratie a aussi choisi de retirer son coéquipier Joel Suter par précaution.

La formation du double tenant du Tour de France s'est finalement retirée après le test positif de Diego Ulissi.

Egalement touchée, l’équipe Israel-Premier Tech doit se passer de Sebastian Berwick et Reto Hollenstein pour la suite de l’épreuve.

La course est toujours maintenue malgré la flambée des cas parmi les coureurs. Néanmoins, le spectre d’un arrêt de l’épreuve pourrait naître si d’autres équipes sont touchées ou se retirent. Pour l’instant, avant le départ de la sixième étape ce vendredi, le Danois Jakob Fulsang s’est emparé de la première place du classement général après l’abandon d’Aleksandr Vlasov.