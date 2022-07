FIFA 23: la Juventus de retour dans le jeu après trois ans d'absence

EA Sports a officialisé lundi un partenariat pluriannuel avec la Juventus Turin et confirmé le retour du club italien dans le jeu FIFA 23.

Les fans de la Juventus ont pendant trois ans dû se contenter du Piemonte Calcio pour évoluer avec les Bianconeri dans FIFA. Mais c'est fini! EA Sports a confirmé ce lundi la fin du club Piemonte Calcio et le retour de la Vieille Dame dans le FIFA 23.

"Les Bianconeri sont officiellement de retour dans FIFA 23", s'est enthousiamé l'éditeur de jeux vidéo dans un message posté sur les réseaux sociaux au moment d'officialiser un contrat de plusieurs années avec la Juventus. Histoire de marquer les esprits pour le grand retour de la Juve dans son nouvel opus, la compagnie américaine s'est même offert Claudio Marchisio en ambassadeur de luxe.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et où se mêlaient aussi bien des images virtuelles que des moments de légende du club transalpin, l'ancien milieu italien y a raconté comment EA Sports a entendu les demandes des supporters turinois et a négocié le retour de leur club de coeur dans le jeu. Pour les stars d'aujourd'hui et de demain, la firme états-unienne a également recruté Dusan Vlahovic comme ambassadeur.

Des fans s'amusent de la fin du Piemonte Calcio

Disponible à partir du 30 septembre prochain, FIFA 23 permettra donc aux passionnés d'évoluer avec la Juventus. Une évolution rendue possible par la fin du contrat entre Konami, éditeur de eFootball (ex-PES), après trois années de collaboration.

Sur les réseaux sociaux, certains fans de la Juve sont même allés jusqu'à offrir de beaux adieux au club du Piemonte Calcio en rédigeant de faux communiqués pour annoncer la fin du projet.

De belles nouveautés dans FIFA 23

De retour sur FIFA 23 et pour les prochaines années (reste à savoir combien), la Juventus va faire des heureux. Presque autant que l'emblématique jeu vidéo de sport avec ses nouveautés déjà confirmées.

Outre le crossplay (fonction permettant à des joueurs sur des plateformes différentes de s'affronter) prévu pour les modes de jeu 1 vs 1 comme Ultimate Team, FIFA 23 va également favoriser l'exposition du football féminin avec l'apparition de la D1 Arkema française et de la Barclays Women's Super League anglaise dans les championnats jouables.

Idem pour le Mondial féminin qui permettra à de nombreuses sélections de gagner en visibilité. Enfin, la France découvrira un nouveau duo de commentateurs avec le binôme Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui aura la tâche de faire oublier Hervé Mathoux après 16 années à faire vivre les matchs virtuels.