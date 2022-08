Affaire Pogba: entre Mathias et Paul, une relation qui s'est détériorée au fil des mois

Engagés dans un important conflit, les frères Pogba, Paul et Mathias, sont en froid depuis plusieurs mois. Même si le milieu de la Juventus s'était affiché en mars à la soirée de lancement de l'association de son frère.

La guerre est déclarée. Depuis la publication d'une vidéo par Mathias Pogba samedi soir, promettant de grosses révélations sur son frère, le conflit avec son cadet Paul est publiquement affiché. Pourtant, les deux frères sont en froid depuis plusieurs mois, comme l'a notamment pu détailler France Info ce dimanche soir.

En mars dernier, lors d'une soirée organisée au Shangri-La à Paris, les deux frères avaient fait une apparition commune, quelques jours avant les faits présumés rapportés par Paul Pogba dans son audition devant les enquêteurs. Cette soirée avait pour but le lancement de l’association Golden Score, créée par Mathias Pogba, qui doit conseiller et aider les sportifs à préparer leur après-carrière. Sur Instagram, on peut voir une publication en date du 24 mars où Paul félicite son frère pour le lancement de cette association.

Ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages audios

Par ailleurs, selon des sources proches de Paul Pogba, l'international français a bien évoqué lors de son audition devant les enquêteurs que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages audios. Dans ces messages présumés, Paul Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. Selon nos informations, le milieu de l'équipe de France dément totalement.

Plus tôt, Paul Pogba avait réagi à la vidéo de son frère via ses avocats, dénonçant "des menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée". Ce à quoi Mathias a répondu sur Twitter, qualifiant son frère de "pas honnête", avant d'en remettre une couche dans la soirée où il lui lance de nouvelles accusations. "J'ai failli mourir par ta faute", lâche-t-il, avant de s'adresser à Kylian Mbappé: "Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi!"