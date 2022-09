Affaire Pogba: la mère de Pogba mise sous protection après avoir été menacée

Lors de sa deuxième audition en août, Paul Pogba a affirmé que sa mère, Yeo Moriba, avait subi des pressions jusqu’à son domicile durant l’été. Elle a été placée sous protection depuis, selon France Info.

De nouvelles révélations sur l’affaire Pogba. France Info révèle le contenu de la deuxième audition de Paul Pogba auprès des enquêteurs durant le mois d’août au cours de laquelle il a expliqué que sa mère, Yeo Moriba, avait aussi subi des pressions. Selon le milieu de terrain de la Juventus, plusieurs individus se sont présentés devant l’appartement de sa maman en juillet dernier en lui affirmant avoir protégé son fils pendant plusieurs années "contre des personnes qui lui voulaient du mal".

Le patron de la sécurité de l'équipe de France entendu

Ceux-ci réclamaient en contrepartie 13 millions d’euros sous peine de dévoiler un enregistrement prouvant que Paul Pogba a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Le milieu de terrain a démenti ces accusations lors de cette même audition. Cet épisode au domicile de la mère de Pogba a poussé l’agente du joueur, Rafaela Pimenta, à solliciter une protection auprès de l’officier de sécurité de l’équipe de France. Les enquêteurs ont entendu le patron de la sécurité des Bleus.

>> Suivez toutes les infos sur l'affaire Pogba EN DIRECT

Lors de cette même audition, Paul Pogba a confirmé avoir bien versé de l’argent à un marabout mais pour une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique. Il a assuré qu’il avait des preuves pour justifier ses dires. L’affaire a publiquement éclaté il y a une dizaine de jours avec la mise en ligne d’une vidéo de Mathias, frère aîné de Paul, promettant de grandes révélations sur son frère, son agente et Mbappé.

Les avocats de "La Pioche", de sa maman et de son agente avaient réagi le lendemain par un communiqué en dénonçant des menaces et "des tentatives d’extorsion en bande organisée contre le joueur". Deux plaintes ont été déposées en France et en Italie. Dans sa deuxième audition, Paul a confié qu’il pensait que son frère parlait sous la pression des racketteurs.

Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur de Manchester United a subi une extorsion par des malfrats dans un appartement de la région parisienne dans la nuit du 20 au 21 mars, juste avant le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Selon sa déposition du 9 août devant les enquêteurs de l’Office Centrale de Lutte Contre le Crime Organisée (OCLCO), Pogba raconte alors que "deux individus cagoulés et armés d’un M16 et d’un fusil d’assaut surgissent d’une pièce de l’appartement". Ils lui réclament la somme de 13 millions d’euros pour avoir soi-disant assuré sa sécurité durant les 13 dernières années. Face au refus du joueur, les malfrats lui auraient imposé la présence permanente à ses côtés d’un dénommé Babacar à qui il aurait remis quelques semaines plus tard, en avril, la somme de 100.000 euros.

L’histoire a connu un nouveau rebondissement au cœur de l’été après sa signature à la Juventus le 11 juillet. Trois jours plus tard, le 14 juillet, trois individus se sont alors présentés au centre d’entraînement de la Juve et en demandant à rencontrer la nouvelle recrue. Prévenu par l’agent de sécurité, le joueur refuse la rencontre. Selon nos informations, ce jour-là, Mathias Pogba était bien présent à Turin. Deux jours plus tard, Paul a décidé de porter plainte auprès de la police italienne qui a transmis le 1er août le dossier aux autorités françaises. Celles-ci ont ouvert une enquête deux jours plus tard.