Mercato: douze ans après, Benfica veut faire revenir Di Maria

Libre de tout contrat en juin prochain, l’attaquant du PSG, Angel Di Maria, pourrait retrouver Benfica, le club qui l’a révélé avant de le propulser au Real Madrid. Selon la presse portugaise, son salaire empêche pour le moment toute négociation.

Angel Di Maria de retour là où tout a commencé pour boucler la boucle? L’attaquant parisien de 34 ans, qui sera libre au terme de la saison, pourrait revenir à Benfica, le club qui l’a révélé entre 2007 et 2010, selon le média portugais Record. En revanche, le salaire de l’international argentin ne permet pas pour le moment d’entamer des négociations.

120 matchs et 3 titres avec Benfica

Le grand ménage se prépare au PSG. Moins d’une semaine après sa nouvelle désillusion en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (1-3), le club parisien arrive à l’heure des choix alors qu’il n’a plus rien à jouer jusqu’en fin de saison. Parmi eux, celui de prolonger ou non le contrat d’Angel Di Maria, entré en jeu en toute fin de rencontre au Santiago-Bernabeu ce qui ne l’a pas empêché de se blesser.

Encore en course en Ligue des champions après le match aller contre l’Ajax (2-2), Benfica n’est que 3e de son championnat, à 12 points du FC Porto, leader. Il réussirait un joli coup en faisant revenir l’attaquant, qui a déjà disputé 120 matchs avec le club lisboète pour trois trophées remportés (championnat en 2010, coupe de la Ligue en 2009 et 2010), et surtout un tremplin pour rejoindre le Real Madrid.