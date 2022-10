Ballon d'or: "Il voulait être devant à chaque fois", les éloges de Juninho pour son ancien coéquipier Benzema

Juninho a félicité ce mardi Karim Benzema pour son Ballon d'or obtenu après une fabulesue saison 2021-2022. Le consultant brésilien de RMC a raconté le souvenir qu'il a gardé de son ancien partenaire à Lyon et s'est réjoui de son évolution pour atteindre le sommet de la hiérarchie mondiale.

Coéquipier de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais entre 2005 et 2009, Juninho a savouré sa victoire au classement du Ballon d'or 2022. Au lendemain du sacre de l'attaquant, le membre de la Dream Team RMC Sport a dévoilé ses principaux atouts selon lui dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi: une puissance physique couplée à un gros mental.

"Il a toujours été fort Karim. Surtout physiquement. Les gens ont pensé que c’était un joueur faible physiquement, a raconté Juninho sur RMC. Maintenant, il jouait côté gauche. Je me souviens à cette époque-là on avait l’habitude de faire des 1000m, cela ne se fait plus aujourd’hui, il était toujours devant. Je cite souvent cet exemple mais je crois qu’il avait aussi une personnalité pas facile parce qu’il voulait gagner à chaque fois. Il voulait être devant à chaque fois. Il est parti au Real pour côtoyer Cristiano Ronaldo et il s’est adapté à tout cela. Je crois que là aussi il y a beaucoup de mérite."

Juninho: "Benzema ne perd jamais le ballon"

Au-delà des qualités athlétiques et mentales de Karim Benzema, Juninho a aussi loué sa force technique. C'est simple, aux yeux du milieu offensif brésilien, le Français a jeu dos au but avec ballon exceptionnel.

"Aujourd’hui pour moi c’est devenu un attaquant complet. Dos au but je crois que l’on devrait prendre toutes les vidéos de lui et les montrer à tous les jeunes pour montrer comment un attaquant doit faire dos au but. Il ne perd jamais le ballon, a renchéri l'ancien joueur de la Seleçao aux 40 sélections. Moi je crois que c’est la meilleure évolution qu’il a eue, c’est vraiment quand il sort un peu pour demander le ballon près du milieu. Il ne perd jamais le ballon même s’il est serré par deux ou trois joueurs."

Et Juninho d'enchaîner: "Aujourd’hui dans le foot, cela a une valeur énorme les joueurs qui reçoivent les ballons dans une situation difficile et qui sont capables de nettoyer les moins bons pour ensuite donner le ballon à un partenaire et continuer l’action. Après, il a toujours eu la finesse. C’est quelqu’un qui avant la fin des actions, il sait déjà où le gardien est placé donc il est capable de marquer en finesse du pied droit ou du pied gauche. Il a aussi de l’accélération."

Juninho salue le Benzema patron du Real

Arrivé au Real Madrid en 2009 lors du même mercato estival que Cristiano Ronaldo et Kaka, Karim Benzema est finalement resté plus longtemps que le Brésilien et que le Portugais. Après le départ de CR7 vers la Juventus en 2018, beaucoup pensaient le club madrilène sur le déclin. Mais guidé par un exceptionnel KB9, le Real Madrid a encore réussi à remporter la Ligue des champions en 2022.

"Je pense qu’après le départ de Cristiano Ronaldo on a pensé que c’était un peu fini avec cette génération du Real Madrid. Et finalement non, a conclu Juninho. Karim Benzema a pris le brassard et toutes les responsabilités. Et finalement je crois que son Ballon d’or c’est vraiment mérité."