Ballon d'or: la belle joie au club de Bron après le sacre de Karim Benzema

RMC Sport s'est rendu lundi à Bron, dans la banlieue lyonnaise où Karim Benzema a grandi, pour assister à la joie des habitants, à l'annonce du Ballon d'or de l'attaquant français du Real Madrid.

Lorsque Zinédine Zidane a prononcé le nom de Karim Benzema, tout le club du SC Bron Terraillon s'est embrasé. Des plus jeunes aux plus âgés, l'émotion était au rendez-vous pour célébrer le premier Ballon d'or de l'enfant du pays, enfin couronné à 34 ans après une saison 2021-2022 exceptionnelle à tous points de vue. Portables en main, les plus jeunes ont immortalisé le moment, au son des "Karim ! Karim !", tandis que d'autres fixent l'écran, les larmes aux yeux, réalisant à peine l'accomplissement réalisé par le Nueve.

"C'est une réussite non seulement sportive, mais aussi sociale. C'est quelqu'un qui a su persévérer dans son domaine, qui a su montrer qu'à force de travail, on peut réussir, obtenir ce que l'on souhaite et gravir des montagnes. C'est quelqu'un qui a ce don de montrer l'exemple aux plus jeunes. Dans le domaine du sport, c'est juste magnifique", a confié Samir M'Hachi, le président du club.

"Le Ballon d'or du peuple"

L'image de l'ancien gamin de Bron qui reçoit son trophée du Ballon d'or des mains de l'une de ses idoles, Zinédine Zidane, restera sûrement gravée à vie dans la mémoire de Karim Benzema. Dans celles des spectateurs présents lundi soir au théâtre du Châtelet, on se rappellera surtout du discours du nouveau lauréat. Un discours volontairement populaire, à l'image de la formule prononcée par "KB9" : "le Ballon d'or du peuple".

Quelques minutes après la fin de la cérémonie, KB9 s'est expliqué sur le sens de cette formule. "Non il n'y a rien de politique, c'est simplement par rapport à là d'où je viens, par rapport à tous mes fans aussi. Quand je dis 'Ballon d'or du peuple', c'est parce qu'ils y ont participé. Ils m'ont poussé à chaque fois quand il y avait des obstacles, ils m'ont soutenu dans tous les moments. J'ai envie de partager ce trophée avec eux, ils le méritent parce que depuis longtemps, depuis Lyon, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui je suis content et j'espère qu'eux aussi."