Equipe de France: Nkunku raconte sa transformation à Leipzig

Récemment désigné meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku a été à nouveau appelé en Equipe de France pour les matchs de Ligue des Nations du mois de juin. Une nouvelle preuve de la progression du joueur formé au PSG, qui a pu compter sur son arrivée à Leipzig en 2019 pour pleinement exploiter ses capacités… même si ce n’est pas au poste auquel il pensait.

35 buts pour 20 passes décisives en 51 matchs. La folle saison de Christopher Nkunku avec le RB Leipzig a dépassé toutes les espérances. Meilleur buteur de Leipzig en Ligue des champions et meilleur passeur de l’écurie allemande en Bundesliga, Nkunku a également décroché le premier titre du jeune club au taureau avec une Coupe d’Allemagne contre Fribourg. Un exercice de haut vol couronné par le le titre de meilleur joueur de la Bundesliga et une convocation en Equipe de France en mars 2022. Tout est allé vite pour le natif de Lagny-sur-Marne, lequel a pu compter sur sa rencontre avec Julian Nagelsmann, aujourd'hui au Bayern Munich, pour franchir un nouveau palier mais aussi découvrir un nouveau poste: attaquant. "Quand j’ai quitté le PSG, j’ai voulu jouer en tant que milieu mais quand je suis arrivé j’ai fait deux ou trois entraînement avec Nagelsmann et il m’a dit: 'Tu vas aller un peu plus haut' parce que j’avais la capacité d’éliminer et il l'a tout de suite vu."

Formé au PSG entre 2010 et 2015 comme milieu de terrain, Christopher Nkunku est à mille lieues de penser alors qu’il sera un jour à la pointe de l’attaque. C’est d’ailleurs en tant que milieu de terrain que Nkunku fait ses premiers pas dans le monde professionnel. "Au PSG, je voyais ma carrière en tant que milieu de terrain relayeur. Je pensais être décisif parce que je suis un milieu assez offensif. Mais décisif comme cette saison, non. Quand j’avais 17 ans au PSG je n’y pensais pas." Avec l’arrivée de Jesse Marsch sur le banc de Leipzig, Nkunku grimpe encore d’un échelon sur le terrain, ce qui explique en partie ses statistiques florissantes: "Mon positionnement sur le terrain était plus proche du but. J’étais plus amené à finir les actions ou être à la dernière passe. Mentalement, j’ai passé un cap. Je suis un peu plus tueur. Je suis plus concentré sur ce que j’ai à faire."

Une évolution physique bienvenue

Si Christopher Nkunku a réussi à s’adapter à son nouveau rôle, bien plus offensif qu’avec le PSG, il s’est également étoffé sur le plan physique, lui permettant donc d’allier force physique et technicité sur le pré. Lors de ses années parisiennes, Nkunku souffrait d’un retard morphologique sur les joueurs de sa catégorie d’âge. Une carence qu’il a dû combler en modifiant sa manière de jouer: "La solution c’était d’être plus malin, plus intelligent et je me suis appuyé sur ça sur le terrain. J’ai pu développer mon jeu. J’ai eu la chance de développer mes capacités physiques et d’être dans la moyenne professionnelle. Aujourd'hui c’est quelque chose que j’assimile, l'intelligence et ma capacité physique: j’en fais ma force."

Auréolé de son nouveau statut au sein du RB Leipzig et de sa réputation grandissante en Europe, Nkunku ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise l’étape supérieure. "Je pense que je n’ai pas de limite. On a des objectifs dans le foot, une fois que j’ai acquis quelque chose je vais chercher quelque chose d'autre. J’ai encore beaucoup à donner.”

Christopher Nkunku aura l’occasion de donner plus encore lors des quatre prochains matchs des Bleus auxquels il est convié. Après ses deux premières apparitions contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en mars dernier, il aura probablement l’opportunité de faire ses preuves contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin et 13 juin) et l’Autriche (10 juin) lors de la Ligue des Nations.