Bayern: Lewandowski égale le mythique record de Gerd Müller en Bundesliga

Robert Lewandowski a profité d'un déplacement à Fribourg pour marquer et égaler ce samedi le record historique de 40 buts en une saison de Bundesliga, établi en 1971-72 par Gerd Müller, sous le même maillot du Bayern Munich.

Il entre encore un peu plus dans l’histoire de son sport. En marquant ce samedi après-midi à Fribourg, Robert Lewandowski a égalé le record historique de 40 buts inscrits en une saison de Bundesliga, établi lors de la saison 1971-72 par le légendaire Gerd Müller, sous le même maillot du Bayern Munich. Le Polonais a profité d’un penalty obtenu par Thomas Müller pour ouvrir le score sur penalty en première période et donc attendre cette barre mythique (en 28 matchs joués seulement).

Fou de joie, il a célébré son but et ce record égalé en dévoilant un t-shirt sous son maillot avec l'inscription "4ever Gerd" avant d’avoir droit à une belle haie d'honneur de la part de ses coéquipiers.

Dans une interview accordée mercredi au quotidien Bild, Uschi Müller, l'épouse de Gerd Müller, expliquait que l'ancien "Bombardier" allemand serait heureux de voir son record battu.

"En tant qu'épouse, je préférerais qu'il garde (son record). Gerd était simplement unique. Et même si Lewandowski bat maintenant le record, Gerd restera toujours Gerd. On ne l'oubliera jamais. Il sera toujours le "Bomber" (Bombardier) de la Nation. Gerd ne connaît pas la jalousie. Il ne se plaindrait pas de perdre son record. Au contraire même : il serait le premier à féliciter Lewandowski", confiait-elle. Aujourd'hui âgé de 75 ans, et atteint de démence sénile, Gerd Müller reste une légende en Allemagne.

Tolisso a rejoué

Triple vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (l'ancêtre de la Ligue des champions), il fut aussi champion d'Europe 1972 et du monde 1974 avec la Mannschaft. Avec 365 buts, il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand. Un record difficile à battre? Peut-être pas pour Lewandowski... Cela dépendra surtout de la suite de sa carrière.

Deuxième de ce classement, il totalise 276 buts en Bundesliga. Et à 32 ans, il est encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023. Un Bayern sacré champion d'Allemagne pour la neuvième fois consécutive le week-end dernier, et qui a manqué l'occasion de décrocher une 24e victoire en étant accroché par le Fribourg de l'ancien Angevin Baptiste Santamaria (2-2).

A noter que Lucas Hernandez était titulaire, alors que Corentin Tolisso a été lancé par Hansi Flick à l'heure de jeu. Une bonne nouvelle à trois jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Gravement blessé à un tendon de la cuisse en février, l'ancien Lyonnais a su revenir plus vite que prévu et il pourrait donc faire partie des 26 joueurs retenus par le sélectionneur. Pour le Bayern, la saison se terminera samedi prochain face à Augsburg. Une dernière occasion pour Lewandowski de faire tomber le record de Müller.