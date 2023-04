Bayern: Oliver Kahn critique les joueurs mais ne remet pas en cause Tuchel

Le président du directoire du Bayern Munich Oliver Kahn a sévèrement critiqué les joueurs du Bayern après la nouvelle déconvenue du club bavarois, écrasé à Mayence (1-3) alors qu'il menait au score à la pause (1-0).

Rien ne va plus au Bayern. Tout le monde s’imaginait Thomas Tuchel revivre sa prise de fonctions idyllique à Chelsea, lorsque le technicien allemand, dans la foulée de son départ du PSG, avait repris Chelsea et transformé une équipe moribonde pour la conduire sur le toit de l’Europe. Rien de tout cela ne s’est produit depuis qu’il a posé ses valises en Bavière. Trois jours après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, face à Manchester City, le Rekordmeister s’est écroulé à Mayence (1-3), et offre une nouvelle occasion à Dortmund de prendre les commandes du championnat allemand. Le titre est en danger. "Nous avons joué une deuxième mi-temps catastrophique. Qui était l'équipe qui voulait devenir championne d'Allemagne ? Il sera très difficile de devenir champion avec de telles prestations", s’est emporté Oliver Kahn, président du directoire, en zone mixte.

Oliver Kahn ne démissionnera pas

Pas question en revanche de remettre en question le travail de Thomas Tuchel, qui affiche pourtant un bilan toutes compétitions confondues de trois défaites, deux matches nuls pour seulement deux victoires, alors que le club ne comptait que trois revers en championnat avant son arrivée.

"Thomas Tuchel est la dernière personne dont nous devons parler maintenant. Il fait tout ce qu'il peut pour faire progresser les garçons. Il y a 11 hommes qui sont sur le terrain et qui doivent travailler dur pour atteindre les objectifs de ce club. Ce que l'équipe a montré sur le terrain n'est pas suffisant.” S’il n’y pas de sujet entourant l’entraîneur, en existe-t-il un concernant la direction du club, du directeur Hasan Salihamidzic à Oliver Kahn, très exposée? Les deux hommes font l’objet de vives critiques cette saison, cauchemardesque à bien des égards, et peut-être bientôt vierge de titres. Ce qui n'est plus arrivé au Bayern Munich depuis... 2011.

"Je n'ai aucun problème avec les critiques, a expliqué Oliver Kahn. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière et je sais ce que cela signifie quand les choses ne vont pas bien au Bayern . Nous sommes tous responsables. Malgré cette mauvaise performance, nous pouvons encore devenir champions d'Allemagne cette saison." Autrement dit, le président du directoire n’a pas l’intention de démissionner: "Mon seul objectif est de terminer la saison avec le titre de champion et de repartir à l'assaut de la nouvelle saison." De gros changements sont à prévoir cet été, notamment le recrutement d’un avant-centre de très haut niveau, Sadio Mané (12 buts, toutes compétitions confondues) et Eric Choupo-Moting (17 buts TCC) n’ayant, l’un et l’autre, pas répondu aux attentes, pour différentes raisons.