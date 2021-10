Equipe de France: critiqué, Pavard aimerait "être plus respecté" par le public français

Dans un entretien pour le Canal Football Club, Benjamin Pavard est revenu sur les critiques qui entourent ses prestations en équipe de France. Le défenseur du Bayern Munich aimerait avoir plus de reconnaissance de la part du public français.

Les années passent et Benjamin Pavard accumule les sélections avec l'équipe de France: depuis sa première apparition face au pays de Galles le 10 novembre 2017, le défenseur a porté au total à 40 reprises le maillot tricolore. Si la Coupe du monde 2018 lui avait permis de se révéler aux yeux du grand public avec sa reprise de volée face à l'Argentine, Benjamin Pavard est, depuis, de plus en plus critiqué pour ses prestations chez les Bleus.

Pourtant, Didier Deschamps maintient sa confiance en Benjamin Pavard. Interrogé ce dimanche par le Canal Football Club, le joueur du Bayern Munich a préféré ne pas se formaliser face aux critiques. "Je prends du recul sur les critiques en France. Je suis parti jeune de la France, je n'ai pas joué beaucoup de matchs en Ligue 1 donc le public français ne me connaît pas. Ou ils me connaissent juste à travers ma frappe à la Coupe du monde 2018, a expliqué Benjamin Pavard. C'est de là que les gens se sont intéressés à moi."

Arrivé au Bayern Munich en juillet 2019, Benjamin Pavard s'est rapidement imposé comme un titulaire sur le côté droit de la défense. La saison dernière, l'ancien joueur du LOSC a participé à 36 matchs toutes compétitions confondues. "J'aurais aimé, parce que je suis Français, être plus respecté en France. Mais je ne vais pas forcer les gens à regarder les matchs du Bayern Munich. Les vrais, qui connaissent le football, savent les performances que j'ai faites et que je fais, a estimé Pavard, défendant son bilan. En équipe de France, on manque parfois aussi d'automatismes."

"En piston droit, je ne peux pas être au top directement"

Lors de la récente Ligue des nations, remportée par la France, Didier Deschamps est passé à une défense à trois. Benjamin Pavard a été repositionné lui dans un rôle de piston droit. "J'ai découvert un autre poste avec les Bleus récemment, en tant que piston droit. Avant, je jouais en défense centrale à Stuttgart. Cela fait deux ans que je joue titulaire au Bayern Munich en tant que latéral droit. Je me suis habitué un peu à ce poste-là, a rappelé le défenseur pour expliquer ses difficultés. En piston droit, je ne peux pas être au top directement. C'est un nouveau poste pour moi, je viens de le découvrir."

Depuis la prise de pouvoir de Julian Nagelsmann à la tête du Bayern Munich, Benjamin Pavard n'a pour l'instant disputé que quatre rencontres. La faute à une blessure à la cheville en début de saison et à une suspension récente après un carton rouge. Pour le remplacer, Niklas Süle a été repositionné en tant que latéral droit et le Croate Josip Stanišić a aussi obtenu du temps de jeu.