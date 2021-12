Equipe de France: Pavard "n'a pas été touché" d'être remplaçant en novembre

Dans un entretien à L'Equipe, Benjamin Pavard, défenseur de l'équipe de France, est revenu sur le dernier rassemblement des Bleus, lors duquel il a été placé sur le banc contre le Kazakhstan.

Benjamin Pavard n'étale pas ses états d'âme. Dans un entretien pour le journal L'Equipe, le défenseur du Bayern Munich s'est exprimé sur sa situation en équipe de France, lui qui a connu son rôle tout nouveau lors du dernier rassemblement de novembre: celui de remplaçant face au Kazakhstan. Ce soir-là, Didier Deschamps lui avait préféré Kingsley Coman dans un poste de piston droit où Pavard peine à trouver ses repères.

"On joue un tout nouveau système (3-5-2). C'est tout nouveau pour moi. J'ai eu la chance de jouer à un poste que j'aime bien contre la Finlande (axial droit). Mais moi, je suis un joueur qui pense collectif. Je suis un soldat, si le coach a besoin que je joue à un poste qui n'est pas le mien, je vais jouer à fond", a souligné le défenseur aux 42 sélections.

"J'aurais aimé jouer"

Benjamin Pavard assure ne pas avoir été "touché" par la situation, sinon il n'aurait pas été "performant" avec son club. Il a même pu en toucher quelques mots à Didier Deschamps. "Je ne l'ai pas vécu comme un déclic, poursuit-il. On discute souvent avec le coach. Je suis compétiteur, j'aurais aimé jouer. Mais je n'étais pas non plus dans une période où tout me réussissait. J'ai écouté et je bosse pour avancer."

Le champion du monde ne s'estime pas non plus en concurrence avec Kingsley Coman, son coéquipier du Bayern. "Ce sont deux profils totalement différents. C'est le choix du sélectionneur. Je suis très content pour lui parce qu'il est très performant et que c'est un mec bien." Alors que la Coupe du monde 2022 arrive dans moins d'un an, Benjamin Pavard veut surfer sur ses dernières performances en club pour composter son billet pour le Qatar, cinq ans après son premier Mondial, où il s'était fait remarquer pour sa "frappe de bâtard" face à l'Argentine.