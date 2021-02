Bundesliga: Haaland sauve Dortmund de la défaite

Erling Haaland a encore marqué ce samedi mais n’a pu empêcher le Borussia Dortmund de lâcher des points à domicile contre Hoffenheim (2-2) lors de la 21e journée de Bundesliga.

La mauvaise passe du Borussia Dortmund se poursuit encore en Bundesliga et même Erling Haaland n’y peut rien. Le club de la Ruhr a concédé le nul au Signal Iguna Park ce samedi contre Hoffenheim (2-2) grâce à un but du buteur scandinave dans les dernières minutes.

L’après-midi avait pourtant bien commencé pour le BVB après un premier de Jadon Sancho (1-0, 24e). Plutôt séduisants en première période, les protégés d’Edin Terzic ont encore montré de grosses carences défensives.

Au terme d’une jolie action collective, et bien aidé par un marquage un peu lâche de la charnière Akanji-Hummels, Munas Dabbur a égalisé d’une belle frappe croisée (1-1, 31e). Erling Haaland a eu beau réclamer une faute au début de l’action et non loin de la surface d’Hoffenheim, rien n’y a fait et Dortmund est rentré en vestiaire avec tout à refaire.

Haaland attaqué pour son manque de fair-play

Surpris par le milieu togolais Ihlas Bebou et un nouvel oubli au marquage sur un corner joué en deux temps (1-2, 51e), le Borussia Dortmund a ensuite couru après le score. Et comme souvent, il a fallu compter sur le talent d’Erling Haaland pour s’en sortir sans trop de casse.

Logiquement privé d’un but suite à un hors-jeu d’un partenaire, le Norvégien a finalement trouvé la faille dans les derniers instants du match (2-2, 81e). Une égalisation qui a suscité une belle polémique. Si le buteur de 20 ans a profité d’une mauvaise passe en retrait d’un défenseur adverse pour fusiller le gardien, Erling Haaland s’est immédiatement vu reprocher son manque de fair-play alors qu’un joueur d’Hoffenheim était au blessé sur le terrain.

Mauvaise opération pour le BVB

Qu’importe, l’arbitre a bien validé le quinzième but d’Erling Haaland cette saison en Bundesliga. Arrivé à Dortmund en janvier 2020, le Norvégien réalise une campagne exceptionnelle avec déjà 23 buts et 6 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques tonitruantes qui ne suffisent pas à faire le bonheur du BVB.

Avec une seule victoire lors de ses six derniers matchs en championnat, Dortmund n’y arrive toujours et reste sixième du classement. Avec seulement un point d’avance sur Mönchengladbach (mais un match en plus), le club de la Ruhr pourrait même quitter les places qualificatives pour la Ligue Europa en cas de victoire des partenaires de Marcus Thuram à Wolfsburg ce dimanche.

Une absence de billet en Coupe d'Europe pourrait bien aiguiser un peu plus les appétits de courtisans du Norvégien lors du mercato estival. Mais surtout, ce nouveau nul concédé face à Hoffenheim est loin d'être idéal avant de défier le FC Séville, mercredi prochain (21h), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

>> Séville-Dortmund, c’est le 17 février dès 21h sur RMC Sport 2