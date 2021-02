Mercato: Koundé dans le viseur du Real Madrid?

Le Real Madrid s'active pour trouver un potentiel remplaçant à Sergio Ramos, qui n'a pas encore prolongé son contrat. Selon As, Jules Koundé figure parmi les cibles du club madrilène. Mais l'opération pour le défenseur du FC Séville s'annonce potentiellement onéreuse.

Le Real Madrid se cherche un nouveau défenseur central. Si l’emblématique capitaine Sergio Ramos n’a pas encore prolongé, la "Maison blanche" étudie d’autres pistes ces dernières semaines. Alors que David Alaba tient la corde, d’autant plus qu’il se trouve en fin de contrat, d’autres noms sont évoqués comme le révèle As ce samedi. Jules Koundé, actuellement du côté du FC Séville, est parmi eux.

En cas de départ de Sergio Ramos, le Real Madrid se retrouverait avec trois défenseurs centraux que sont Raphaël Varane, Éder Militão et Nacho. Comme indiqué depuis plusieurs semaines, David Alaba ne devrait pas renouveler au Bayern Munich et est la piste prioritaire, même si les exigences salariales de l’Autrichien semblent poser problème. Le joueur de 28 ans serait en tout cas un renfort de poids et d’expérience.

Une clause libératoire estimée à 90 millions d'euros

Si As évoque également un possible intérêt pour Kalidou Koulibaly, toujours à Naples, et pour Pau Torres le défenseur de Villarreal, le Real Madrid se pencherait aussi sur le cas Jules Koundé. Récent buteur face au FC Barcelone, l’ancien bordelais a une clause libératoire estimée à 90 millions d’euros. Un montant difficilement atteignable pour le Real Madrid, qui souhaite réaliser des économies financières.

Pour que les potentielles négociations puissent aboutir, il faudrait alors que le FC Séville accepte une somme moins onéreuse pour Jules Koundé. Titulaire à 22 ans avec le club andalou, Jules Koundé se trouvait l’été dernier dans le viseur de Manchester City, prêt à aligner 55 millions d’euros. Une somme refusée à l’époque, alors que le Français ne cesse de confirmer son talent depuis.