PSG: les supporters qualifiés de "fous furieux" par la presse argentine après les sifflets contre Messi

Les réactions sont nombreuses en Argentine après les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi, dimanche face à Bordeaux. La presse tient un discours très dur envers les supporters parisiens, tout en admettant que le natif de Rosario est loin de son meilleur niveau.



En France comme en Argentine, les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi font couler beaucoup d’encre. Alors que de nombreux débats émergent dans l’Hexagone sur la pertinence - ou non - de conspuer l’un de ses joueurs, la presse argentine s’émeut du sort réservé à sa légende.

"Il croyait avoir déjà tout vécu dans le football, il a connu le plus amer et le plus douloureux: le rejet des siens", se désole Juan José Maron, éditorialiste du quotidien sportif Olé, qui n’hésite pas à qualifier les supporters du PSG de "fous furieux".

Les dirigeants parisiens pas épargnés

Le public du Parc des Princes n’est pas le seul à en prendre pour son grade, puisque les dirigeants parisiens ne sont pas épargnés dans les médias argentins. "Pas besoin d'avoir terminé la maternelle pour comprendre que Lionel Messi, au-delà de Mauricio Pochettino et Leonardo, est l'une des principales cibles de ce nouvel échec des nouveaux riches du football mondial", tacle Clarin, l’un des principaux journaux du pays.

La presse argentine reste cependant lucide sur le niveau de jeu du natif de Rosario. "Si Mbappé venait à Boca ou River et jouait en dessous de son niveau de star mondiale et était éliminé de la Copa Libertadores avec une équipe pleine d'autres stars, ne serait-il pas sifflé ?", s’interroge par exemple Juan José Maron, tandis que Clarin admet que l’ancien du Barça est "loin de sa meilleure époque".

Pas d'inquiétude pour son niveau en sélection

À huit mois de la Coupe du monde au Qatar, les observateurs argentins ne s’inquiètent pas pour la sélection. "Pour nous ce n'est pas une alerte parce qu'il y a une déconnexion entre le club et la sélection, a tranché Roberto Ayala, actuel assistant de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Albiceleste, au micro de Radio La Red. On connaît bien Messi. C'est un garçon qui se transforme quand il arrive en équipe nationale."