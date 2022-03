PSG: les tags ce lundi n'étaient pas signés du Collectif Ultras Paris

Les tags réalisés au Parc des Princes, au Camp des Loges et au siège du PSG ce lundi ne sont pas l'oeuvre du Collectif Ultras Paris, mais le fruit d'une action indépendante.

Les tags réalisés cette nuit au Parc des Princes, au siège du PSG et au Camp des Loges n’ont pas été voulus par le Collectif Ultras Paris. Selon nos informations, ce n’est pas une action menée par le CUP mais une action indépendante. Au lendemain du succès face à Bordeaux, de nombreux tags ont été griffonés sur une quarantaine de mètres. Il s'agit d'insultes contre les joueurs et la direction du club. Près du parking des joueurs au Camp des Loges, on peut notamment lire: "Leonardo dégage", "Léo FDP", "Nasser NTM", "Soyez digne", "Achetez-vous des couilles", "Vous nous faites honte", "Paris c'est nous, "Ça va peter", "Où est votre fierté dans ce projet FDP". A l'entrée principale, un autre message: "Paris restera toujours Paris".

Sécurité renforcée au centre d'entraînement

Deux jours après l'élimination face au Real, les Parisiens ont repris l'entraînement dans un Camp des Loges à la sécurité renforcée. Une trentaine d'hommes ont été déployés afin de prévenir et éviter d'éventuels débordements. Dimanche, les supporters avaient manifesté leur mécontentement lors de la réception des Girondins, en sifflant copieusement Lionel Messi et Neymar à chacune de leur touche de balle.

Les huées envers la Pulga ont fait vivement réagir le monde du football. A l'instar de Gary Lineker ou Luis Suarez, de nombreuses personalités ont défendu la star argentine après les sifflets du Parc des Princes. De son côté, Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, rappelle que ce n'est pas la première fois que la Pulga est traitée de cette manière, y compris en Argentine.