PSG: Mauricio Pochettino amoureux du maillot traditionnel rouge et bleu

A quelques jours du choc face au Real Madrid, et alors que la polémique enfle sur l'utilisation "abusive" du maillot third noir, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a dégainé une improbable déclaration d'amour aux couleurs rouge et bleu.

La question était tout sauf innocente. Mais la réponse, elle, sentait bon le cri du coeur.

A un journaliste espagnol de la radio Cadena Ser qui lui demandait ce qu'il pensait des récentes photos de Mbappé avec un maillot blanc (le 4e maillot du PSG, dévoilé jeudi matin), une référence évidente à un possible départ au Real Madrid, et au duel face au Real Madrid, le 15 février prochain (à suivre sur RMC Sport 1 à 21h), Mauricio Pochettino a préféré répondre... sur son amour pour le maillot historique du club dont il a été joueur en 2001 avec Luis Fernandez.

"Je suis amoureux du maillot original du PSG. Quand j'ai signé pour ce club en 2001, l'une des choses que je regardais le plus quand j'étais joueur, c'était les maillots des équipes qui s'intéressaient à moi. Et l'un d'eux était le PSG, j'ai adoré le design et l'écusson, avec la Tour Eiffel. Je pense que c'est l'un des plus beaux du football."

Mauricio Pochettino © AFP

Des mots qui feront plaisir aux supporters du PSG alors que la polémique sur le recours quasiment systématique au maillot third noir est monté parmi les supporters, un recours qui est surtout lié à une pénurie concernant le maillot traditionnel, explique le club.