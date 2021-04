Copa America: Messi et la sélection argentine vont bien recevoir le vaccin chinois

D'après TV3, le vaccin chinois contre le Covid-19, Sinovac, sera administré aux joueurs et au staff de la sélection argentine, dans le cadre de leur participation à la Copa América.

Lionel Messi et ses coéquipiers de sélection seront vaccinés contre le coronavirus avant le début de la Copa América (13 juin-10 juillet). La télévision catalane TV3 affirme jeudi que l'équipe nationale d'Argentine va bien profiter des 50.000 doses du vaccin chinois Sinovac reçues en Uruguay par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).

Les doses sont offertes par l'entreprise Sinovac Biotech. Elles vont "garantir la sécurité des protagonistes de la Copa América", selon Alejandro Dominguez, le président de la Conmebol, présent dans un aéroport proche de Montevideo à l'arrivée du vol transportant le vaccin. L'ambassadeur chinois en Uruguay, Wang Gang, également présent à l'aéroport, a estimé qu'il y aurait "un avant et un après dans les relations entre la Chine et la Conmebol de manière générale, et entre la Chine et la Copa América en particulier".

La vaccination n'est pas obligatoire

La distribution des doses auprès des différentes associations va commencer de façon imminente et la campagne de vaccination sera achevée avant le coup d'envoi de la Copa América, co-organisée par l'Argentine et la Colombie. Les doses seront administrées en priorité aux joueurs et à leur encadrement, avant d'être injectées aux arbitres et au personnel chargé de l'organisation. "Les joueurs qui choisiront de ne pas se faire vacciner ne seront ni pénalisés, ni exclus des compétitions" de la Conmebol, a assuré l'instance.

Selon le gouvernement chilien, qui utilise le vaccin chinois, celui-ci a démontré une efficacité de 67% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et de 80% pour prévenir les décès, selon une première étude publiée vendredi. Le Chili, qui compte 19 millions d'habitants, est le pays le plus avancé en Amérique latine en matière de vaccination et un des premiers dans le monde. Plus de 7,6 millions de personnes ont déjà reçu une dose, et plus de 5 millions sont déjà vaccinées.