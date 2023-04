Barça-Real: l'énorme fiesta dans le vestiaire madrilène après la qualification

Les joueurs du Real Madrid ont dignement célébré leur qualification pour la finale de Coupe du Roi et leur large victoire sur la pelouse du Barça (0-4) lors du Clasico.

Même au pied du mur, ce Real Madrid reste dangereux. Battus à l'aller devant leur public (0-1), les Madrilènes ont renversé le Barça mercredi en demi-finale retour de Coupe du Roi. Après une grosse prestation collective et un large succès (0-4), les partenaires d'un Karim Benzema triplement buteur ont exulté dans leur vestiaire du Camp Nou. En finale, le Real Madrid affrontera Osasuna pour tenter de remporter son troisième titre de la saison après la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

>> Barça-Real (0-4)

Un Benzema survolté a hurlé sa joie

Logiquement élu homme du match après son deuxième triplé consécutif, Karim Benzema a mené les Merengue sur le terrrain. Mais le Ballon d'or français a aussi grandement contribué aux festivités après la rencontre. Dès son retour dans le vestiaire, l'attaquant de 35 ans a hurlé pour célébrer la victoire. Le buteur a lâché plusieurs cris et de grands "Oui!" avant de taper dans les mains d'un Carlo Ancelotti et d'un Toni Kroos qui affichaient de larges sourires.

Lui aussi tout heureux, Nacho Fernandez n'a pas non oublié de rendre à Karim Benzema le brassard de capitaine qu'il avait enfilé au moment de le remplacer dans les derniers instans du matchs.

Modric fêté, une danse étrange pour les Madrilènes

Sans surprise, l'euphorie a rapidement gagné tout le collectif merengue. Lui aussi auteur d'une grosse prestation individuelle, Luka Modric a eu droit à un hommage appuyé de ses coéquipiers avant que tout l'effectif n'entonne le désormais célèbre "Asi, asi, gana el Madrid" ("C’est ainsi, c’est ainsi, que gagne le Real Madrid") dont raffolent tant les supporters.

"Il ne faut jamais donner le Real Madrid pour mort", s'est ensuite félicité le maître à jouer croate dans un message posté sur les réseaux sociaux. Luka Modric a aussi fait parler ses talents de danseur (ou pas) dans le vestiaire même si on retiendra plus volontiers l'étonnant pas danse entamé par plusieurs de ses partenaires tels que Vinicius Jr, Eder Militao et Antonio Rudiger.

Après une période plus compliquée, le Real Madrid retrouve la forme au meilleur des moments. Si cela ne devrait pas suffire pour gagner le titre en Liga, le Barça possédant 12 points d'avance, c'est de bon augure en Coupe du Roi et surtout avant la double confrontation face à Chelsea (les 12 et 18 avril sur RMC Sport 1) lors des quarts de finale de Ligue des champions. Peut-être l'occasion de belles fiestas dans le vestiaire madrilène.