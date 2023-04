Coupe de France: l’Association nationale des supporters dépose un recours au sujet des grilles du Stade de France

L’Association nationale des supporters annonce avoir saisir le tribunal administratif dans le cadre d’une enquête de référé-liberté. Certaines barrières en place au Stade de France, avec des piques, font l’objet de vives critiques à la veille de la finale de la Coupe de France.

Les grilles de la discorde. Ce vendredi, des clichés de barrières à pique installées au Stade de France ont circulé sur les réseaux sociaux avant la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, créant la polémique. L’Association Nationale des Supporters annonce avoir déposé un recours devant le tribunal administratif.

"Comme au zoo, on encage les bêtes sauvages"

L'ANS réclame "l'enlèvement des grilles en bas des tribunes du Stade de France" ainsi que "leur remplacement par des dispositifs sécurisés sans danger comme des barrières papillon, la présence de stadiers, etc". Une requête de référé-liberté a été transmise. Ce dispositif est prévu pour "demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une de vos libertés fondamentales si l'administration y porte atteinte de manière grave et illégale".

L’association demande également "toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des personnes présentes lors de cette rencontre sportive dans l'enceinte du Stade de France". Plus tôt, l’ANS dénonçait la mise en place de ces équipements: "Comme au zoo, on encage les bêtes sauvages. Or, c'est bien connu, les bêtes sauvages vont en virage. En revanche, les animaux sages et érudits sont en tribunes latérales. Les plus intelligents d'entre eux vont même en loge, où l'alcool est autorisé (car ils savent se tenir, eux)".

Les grilles à pique étaient déjà présentes au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France OM-PSG en 2016. © AFP

Les mêmes grilles déjà en place en 2016

Ces grilles sont également comparées à celles présentes lors de plusieurs soirées dramatiques, comme au stade du Heysel en 1985 (39 morts) ou à Hillsborough en 1989 (97 morts). "Faut-il un drame pour que la France décide un jour de sérieusement travailler la question de la sécurité dans les stades?, interroge l'ANS. Comment la France peut-elle commettre les erreurs meurtrières des années 80 en Angleterre et en Belgique?". À noter toutefois que ces grilles étaient déjà en place dans la même enceinte lors de la finale de la Coupe de France en 2016, entre l’OM et le PSG (2-4).