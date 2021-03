PSG-Lille: Galtier taille le manque d'investissement de ses joueurs

Après la défaite 3-0 du Losc contre le PSG en huitième de finale de la Coupe de France, Christophe Galtier a déploré la prestation de ses joueurs, notamment en première période. Il aurait voulu plus de rythme.

Christophe Galtier n'a pas aimé le manque de rythme dans le football proposé par ses joueurs, ce mercredi soir lors de la défaite 3-0 du LOSC contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. "On n'a pas fait un match de Coupe, a-t-il déploré en conférence de presse d'après-match. La Coupe, à la fin, soit vous êtes qualifiés, soit vous êtes éliminés. Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu'une mi-temps."

"Notre première mi-temps est timorée, je crois qu'on les a un peu trop regardé jouer. Ils ont la maîtrise, l'expérience, ils ont la capacité d'endormir tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde", a-t-il poursuivi, en faisant allusion à l'arbitre, qui a notamment accordé un penalty à Kylian Mbappé sur une faute de Zeki Çelik à la fin de la première période.

"On doit être à un autre niveau"

"Dans le caractère, l'investissement, on doit être à un autre niveau, a ajouté Christophe Galtier. Ça a été beaucoup mieux en seconde période. On a avancé sur l'adversaire, on les a harcelés et poussés à des fautes techniques."

Le PSG et le LOSC se retrouveront le 3 avril, pour la 31e journée de Ligue 1. Il s'agira peut-être du match pour le titre. Trois points d'écart séparent aujourd'hui le leader lillois de son dauphin parisien qui, avant ce rendez-vous, devra gérer le périlleux déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (dimanche 21h).