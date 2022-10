Coupe du monde 2022: comment s'organise l'Equipe de France?

A un mois de la Coupe du monde au Qatar, l'organisation de l'Equipe de France se met en place. Une chose est sûre, les Bleus n'arrivent pas dans les meilleures conditions pour défendre leur titre. Camp de base, liste pour le Mondial, tout savoir sur l'organisation des bleus.

L'Equipe de France aura la lourde tâche de défendre son titre Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Une mission compliquée que seules deux équipes ont accompli dans l'histoire: le Brésil (1958, 1962) et l'Italie (1934, 1938). Ce sera d'autant plus compliqué pour la France que certains cadres risquent de manquer à l'appel. A quelques jours de ce Mondial particulier, en plein automne et surtout en pleine saison, les Bleus ne sont pas épargnés par les blessures. N'Golo Kanté est d'ores et déjà forfait, Paul Pogba est dans le flou, et ce n'est guère mieux pour Lucas Hernadez. C'est dans cette atmosphère très particulière que le staff de Didier Deschamps prépare la Coupe du monde.

Les Bleus ont choisi leur camp de base à Doha

L'équipe de France a fait son choix concernant son futur camp de base pour le Mondial 2022. Ils ont choisi le Al Messila Resort de Doha, un établissement cinq étoiles, situé à six kilomètres du centre de la capitale. L'établissement dispose d'un énorme parc. Il est aussi équipé en suites luxueuses et comporte plusieurs piscines. Le staff de l'équipe de France avait fait son choix lors du déplacement au Qatar à l'occasion du tirage au sort des phases de groupes, fin mars 2022. Après Knysna en Afrique du Sud en 2010, Ribeiro Preto au Brésil en 2014 et Istra en Russie en 2018, c'est dans l'établissement de luxe Qatari que l'Equipe de France élira au domicile, espérons le, pendant un mois.

Didier Deschamps et son staff ont longuement hésité entre différents lieux pour choisir le camp de base, avant de finalement choisir ce prestigieux établissement à l'ouest du centre de Doha.

Didier Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre

Le 8 octobre, la chaîne TF1 annonçait officiellement que le sélectionneur, Didier Deschamps, dévoilerait sa liste pour le Mondial sur leurs antennes, presque un mois jour pour jour plus tard, le 9 novembre. C'est dans le journal de 20h de Gilles Boulleau que Didier Deschamps dévoilera le nom des heureux élus qui auront la lourde tâche de défendre le titre glané en 2018.

Le sélectionneur aura le choix de convoquer un groupe qui comprendra entre 23 et 26 joueurs, selon ses désirs. La FIFA autorise exceptionnellement cette année les sélections à embarquer pour le Qatar avec un groupe de 26 joueurs. Si la tendance est plutôt à une liste de 23, comme il l'a récemment fait pour les derniers rassemblements, plusieurs scénarios pourraient influencer son choix, notamment les blessures. Il pourrait par exemple convoquer 23 joueurs ainsi que Paul Pogba, pour évaluer son état physique.

Le groupe s'envolera le 16 novembre

Après l'annonce de la liste, les joueurs sélectionnés se réuniront quelques jours à Clairefontaine pour un stage de cohésion. Une semaine après l'annonce de la liste, et six jours avant le premier match des bleus, ces derniers embarqueront pour le Qatar le 16 novembre. Les Bleus s'entraîneront ensuite pendant cinq jours, jusqu'au premier match face à l'Australie, le 22 novembre. Ils vont ensuite rentrer dans une routine mensuelle, entre matches, récupérations et entraînements.