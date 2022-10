Coupe du monde 2022: Qui sont les favoris ?

Dans un mois débutera la 22e Coupe du monde de l’histoire du football. Dans une ambiance

très spéciale entre protestations et organisation particulière, plusieurs favoris naturels se

détachent.

La Croatie à la Coupe du monde 2018, le Danemark à l’Euro 2016. Qui a dit que les outsiders n’avaient pas le droit de rêver ? L’une des nations s’est hissée jusqu’en finale de la Coupe du monde, l’autre a atteint les demi-finales de l’Euro il y a moins de deux ans.

Si des favoris naturels se détachent, comme chaque année, les outsiders n’iront pas au Qatar pour faire de la figuration. Mais alors qui a les meilleures chances de remporter le Mondial ? Qui pourrait jouer les trouble-fête ? Qui se positionne en outsiders dangereux ? RMC Sport dresse le portrait de ses principaux favoris de la compétition.



++++++ Brésil

++++ France, Portugal, Argentine

+++ Allemagne, Angleterre, Espagne, Pays-Bas

++ Belgique, Croatie, Danemark, Sénégal

Un grandissime favori

+++++ Avec son armada de stars qui la composent, sa complémentarité collective, et le sérieux dont elle fait preuve depuis plusieurs années, le Brésil se dresse en principale favori de la compétition, devant de nombreuses nations, y compris l’équipe de France, championne du monde en titre.

Depuis quand Neymar n’est-il pas apparu aussi en forme ? 2017 ? Le Final 8 ? Cela fait en tous cas un certain temps, et son retour en forme, juste avant le Mondial, est loin d’être anodin. Le leader technique de la Seleçao sait qu’il jouera peut-être sa dernière Coupe du monde - tout comme Thiago Silva -. Les deux joueurs, attendus en 2014 et finalement blessés avant de défier l’Allemagne, nourrissent forcément un énorme sentiment de revanche. A l’aube de la fin de leurs meilleures années, et huit ans après le fiasco de Rio de Janeiro, auquel ils ont assisté de loin, impuissants, ils ont l’occasion de tout gommer, et de guider la sélection brésilienne vers le sacre, le sixième de son histoire, son premier depuis 2002.

Des nations en embuscade

++++ Juste en dessous du grand favori brésilien, trois grandes nations se détachent. D’abord la France, forcément. D’ores et déjà privée d’un élément important (N’Golo Kanté), l’Equipe de France risque d’essuyer d’autres forfaits jusqu’au début du mondial Qatari. Avec cette saison intense, les organismes sont mis à rude épreuve et l’équipe de France en paye le prix fort. Mais même fragilisée, cette équipe de France, tenante du titre de la Ligue des nations, n’en demeure pas moins redoutable, avec des stars, notamment offensives, qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. Deux des six joueurs en tête du dernier ballon d’or (Benzema 1er et Mbappé 6e) composent l’attaque des bleus. Le groupe de Didier Deschamps demeure un sérieux candidat à la victoire finale et ses joueurs en ont bien conscience puisque Griezmann, Coman ou Benzema voit tous la France favorite.



++++ Savez vous quelle nation a battu le Brésil pour la dernière fois? Il s’agit de l’Argentine, en finale de la Copa America en 2021. Par ailleurs, l’Albiceleste est invaincue depuis 2019, 34 matches et pourrait, en cas de beau parcours au Mondial, battre le record de 37 matches sans perdre, détenu par l’Italie. Ce Mondial est aussi l’occasion, certainement la dernière pour Lionel Messi, d’emmener son équipe vers le sacre, comme l’avait fait Maradona en son temps (1986). Un an et demi après la victoire en Copa America, la boucle serait bouclée, et le génie argentin ajouterait à son immense palmarès le dernier trophée qu’il lui manque.



++++ Cristiano Ronaldo sur la même ligne que Lionel Messi. L’histoire se répète depuis quinze ans et elle se répètera encore au Qatar. Avec son effectif et sa force de caractère, le vainqueur de l’Euro 2016, qui a dû passer par les barrages pour se qualifier, fait bien figure de favori, au même titre que la France et l’Argentine. A tous les étages de l’équipe, le Portugal est performant. Même s’il paraît moins flamboyant depuis quelques temps, il faudra compter sur lui dans un mois. Sans oublier que le Portugais, lui aussi, disputera son dernier mondial, et lui aussi aura à coeur de remporter le seul trophée qu’il manque à son palmarès.

Ceux à ne pas oublier

+++ Comment ne pas compter sur l’Angleterre? Même s’il n’ont remporté aucun trophée depuis la Coupe du monde 1966 à domicile, les Three Lions ont un effectif suffisamment important pour faire figure de véritable épouvantail dans cette compétition, avec notamment des jeunes stars qui ont un avenir radieux devant eux (Bellingham, Foden, Saka…)



+++ L’Allemagne a t-elle été si peu redoutée que maintenant ? Pas certain, et c’est peut-être ce qui peut la rendre très dangereuse. En pleine reconstruction, l’équipe menée par Hanzi Flick affiche un visage qui en jette. Leroy Sané, Thomas Muller, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Prenez les et ajoutez-y Kai Havertz. Vous obtiendrez une armada digne des plus grosses menaces de la planète football. Attention aux Allemands.



+++ Y a t-il une équipe nationale avec un jeu plus élégant que l’Espagne? La Roja de Luis Enrique propose un jeu flamboyant, plaisant, qui repose sur un collectif fort et uni. Plutôt jeune, l’Espagne n’a pas de réelle star mais s’appuie, comme lors de ses années de gloire, sur un milieu de terrain impressionnant, mené par Pedri. Individuellement, l’Espagne n’est franchement pas l’équipe la plus redoutable, mais son collectif fait d’elle une favorite naturelle.



+++ Alerte "Oranje" sur le Qatar. Les Pays-Bas, absents du Mondial en 2018 font un retour remarqué sur la scène internationale. Qualifiés pour le Final 4 de la Ligue des nations, les "Oranje" retrouvent de leur superbe, menés par trois joueurs, un par ligne (Van Dijk, De Jong et Memphis). Le retour de Louis Van Gaal sur le banc n’est pas étranger au retour en forme des Pays-Bas. La dernière défaite des néerlandais remontent à l’Euro, face à la République tchèque. Louis Van Gaal a ensuite repris l’équipe en main et est invaincu.

Des outsiders redoutables

++ Ou en est la Belgique? Nos voisins sont difficiles à évaluer. Leur avant centre, Romelu Lukaku, est blessé et en crise de confiance. Leur défense est fragile, mais leur gardien (Thibaut Courtois) est le meilleur du monde et leur numéro 10 (Kevin de Bruyne) a terminé quatrième du dernier ballon d’or. S’il paraît difficile de voir la Belgique comme un principal prétendant au titre, il est impossible de les oublier. Ils seront dans la bataille.

+ Finaliste en 2018, la Croatie a beaucoup changé depuis. La Défense s’est rajeunie, le milieu s’est rajeuni et…l’attaque s’est rajeunie aussi. Luka Modric, lui est encore. Vainqueur de la Ligue des champions, toujours aussi régulier, et véritable leader de cette formation. Qualifiée pour le final 4 de la Ligue des nations, la Croatie risque d’en embêter plus d’un. Le demi-finaliste du dernier euro est en constante progression.

+ Privé de Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque en phases de groupe, le Danemark était allé jusque’en demi-finale de l’Euro, battu par l’Angleterre en prolongations. Avec son leader retrouvé, titulaire à Manchester United, le Danemark, qui vient de battre la France à deux reprises en Ligue des nations se présente en véritable menace pour n’importe quelle nation.

+ Comment oublier le dernier vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations? Le Sénégal arrive au Qatar avec de grandes ambitions, et un Sadio Mané qui vient de terminer deuxième du ballon d’or. L’équipe est sûre de ses forces, connaît ses faiblesses, et n’a pas froid aux yeux. Attention aux Lions de la Teranga.