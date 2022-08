Coupe du monde: Coman affiche sa confiance et se plaît à voir les Bleus "en favoris"

En 2021, à quelques jours de l’Euro, Kingsley Coman avait assuré que la France avait "la meilleure équipe du monde". Tout en avouant que l’histoire a prouvé le contraire, l’ailier des Bleus a assuré, ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, qu’il avançait vers la Coupe du monde avec beaucoup de confiance. Et surtout avec la volonté de faire mieux qu’il y a un peu plus d’un an.

Ses propos lui avaient valu un sacré retour de flamme, surtout au regard de la tournure des événements. En mai dernier, à quelques jours du début de l’Euro 2021, Kingsley Coman, notamment grisé par le retour en grandes pompes de Karim Benzema, avait estimé que la France avait "la meilleure équipe du monde." Si l’histoire a prouvé le contraire (élimination aux tirs au but dès les huitièmes de finale contre la Suisse), l’ailier des Bleus a assumé ses propos dans l'émission Rothen s’enflamme, ce mardi sur RMC.

>> Rothen s'enflamme en podcast

"Non, je ne regrette pas, car c’était ce que je pensais, a lâché le Bavarois. Avoir la meilleure équipe ne veut pas dire qu’on va gagner, cela toujours été comme ça dans le foot. Il y a les aléas du jeu, les états de forme. Je préfère toujours nous voir en tant que favoris parce que j’ai totalement confiance en nous."

Coman: "On est confiants"

"Ce qui est sûr, c’est que ce serait arrogant de dire qu’on a la meilleure équipe du monde alors qu’on n’a pas battu tout le monde, a poursuivi Coman dans Rothen s’enflamme. Mais je sais qu’on est quand même confiants et qu’on va tout donner pour faire mieux qu’à l’Euro."

L'international français (40 sélections, cinq buts) s’avance donc vers la Coupe du monde au Qatar avec l'envie de prendre sa revanche sur le dernier Euro. D’autant plus qu’il estime que les dates de ce Mondial si particulier, placé en plein milieu de la saison, vont permettre aux joueurs d’arriver en meilleur forme que si la compétition avait eu lieu en fin d'exercice.

"Je pense qu’on arrivera un peu plus frais. Au moins, on n’a pas à trop gérer, car, en général, on n’est pas plus fatigués que ça au mois de décembre", a ajouté le Tricolore sur RMC. Ça promet.