PSG: le jackpot touché par Messi grâce à ses posts Instagram depuis sa victoire au Mondial

Lionel Messi a pu compter sur le titre de champion du monde de l’Argentine pour booster encore un peu plus sa popularité - déjà énorme- sur les réseaux sociaux. De quoi lui permettre d’amasser un joli pactole grâce à ses publications sur Instagram.

Il aurait tort de se priver. Devenu champion du monde pour la première fois depuis le début de son immense carrière le 18 décembre dernier avec l’Argentine, Lionel Messi a profité de son sacre au Qatar pour surfer sur son immense popularité sur les réseaux sociaux. Et, comme le souligne le Daily Mail, le septuple Ballon d’or a amassé un sacré pactole grâce à ses publications Instagram.

Alors qu’il revendique 414 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social, l’attaquant du Paris Saint-Germain touche environ 1,7 million de dollars (1,6 million d’euros) par post, selon le site spécialisé Hooper. Avec six publications rémunérées par des marques depuis la victoire de l’Albiceleste il y a un peu plus de deux semaines, Messi aurait donc perçu 10,2 millions de dollars (9,6 millions d’euros).

Détenteur d'un record sur Instagram

Le pactole pourrait être encore plus important si l’Argentin et son entourage ont décidé de profiter de la popularité grandissante du compte Instagram de Messi pour faire grimper les prix. Grâce à une image prise quelques minutes après la remise du trophée de la Coupe du monde, l'attaquant est désormais le détenteur du record de la photo la plus likée de l’histoire sur le réseau social.

L'histoire de cette fameuse photo s’est d’ailleurs écrite… sur un malentendu. Le Parisien portait en fait une réplique fabriquée par un couple de supporters argentins à Buenos Aires et emportée à Doha comme un talisman. Présents dans les gradins du stade Lusail pour la finale, l’homme et la femme ont remis leur précieux totem dans les mains des joueurs de l’Albiceleste pendant leur tour d’honneur. Il est ainsi passé de mains en mains avant de se retrouver dans celles de Lionel Messi, qui ignorait donc qu’il portait une simple imitation. Le nombre de likes, lui, est bien authentique.