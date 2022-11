Brésil-Serbie: le message de Neymar après sa blessure

Neymar, attaquant du Brésil, a publié un message sur ses réseaux sociaux quelques heures après sa sortie sur blessure lors de la victoire contre la Serbie (2-0), jeudi à la Coupe du monde.

Quelques mots et aucune allusion à sa blessure. Neymar a publié un message identique sur ses comptes Twitter et Instagram dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures après la victoire du Brésil contre la Serbie (2-0) à la Coupe du monde. L’attaquant du PSG est sorti blessé à la cheville droite après un choc avec le milieu Nikola Milenkovic avant de fondre en larmes sur le banc.

"Match difficile, mais c’était important de gagner"

"Match difficile, mais c’était important de gagner, a écrit le Brésilien. Félicitations à l'équipe, premier pas franchi... Il en reste 6." Six, comme le nombre de matchs jusqu’à la finale, grand objectif de la star brésilienne, encore très en vue jeudi avant son remplacement forcé. Le joueur avait quitté le stade le visage fermé et le regard noir, jeudi soir.

Sa sortie a provoqué une grande inquiétude au Brésil à la vue de sa cheville gonflée. En conférence de presse, le médecin de la sélection a livré un premier diagnostic sans se prononcer sur la nature exacte de la blessure et la durée de l’indisponibilité du joueur.

"Il s'est fait une entorse à la cheville droite, a-t-il révélé aux journalistes. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience."

Neymar pourra-t-il poursuivre son Mondial? "C’est encore trop tôt pour le dire. On va voir comment il va se sentir dans les prochaines heures", a indiqué le médecin de la Seleçao. Dans la soirée, l’optimisme est un peu revenu dans les rangs de la Seleçao, par le biais du sélectionneur, Tite, déclarant être "sûr et certain" que son attaquant allait rejouer avant la fin de la compétition. Sa présence face à la Suisse, lundi (17h), est en suspens.