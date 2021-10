Coupe du monde 2022: Beckham signe un énorme contrat avec le Qatar pour être ambassadeur

Selon des informations du Sun, David Beckham va devenir l'ambassadeur de la Coupe du monde 2022, qui sera organisée par le Qatar. L'ancien milieu de terrain aurait signé un contrat estimé à plus de 175 millions d'euros pour faire la promotion du pays lors de la prochaine décennie.

Alors que les débats autour d'une Coupe du monde biennale agitent la planète football, le Qatar prépare l'organisation de l'événement, qui aura lieu à la fin de l'année 2022. Selon des informations du Sun, Davic Beckham a conclu un accord pour devenir ambassadeur du pays hôte. La collaboration devrait être annoncée le mois prochain.

David Beckham devrait toucher plus de 175 millions d'euros pour être l'ambassadeur du Qatar au cours de la décennie à venir. Sa mission sera plus large que la Coupe du monde, avec l'objectif aussi de promouvoir le tourisme et la culture du pays. S'il avait quelques doutes sur les questions de droits humains, David Beckham aurait eu l'assurance par exemple que les drapeaux arc-en-ciel seraient autorisés lors de cette Coupe du monde.

L'égérie de la compétition

A la fin de sa carrière, David Beckham avait rejoint le PSG, détenu par QSI, pour une dernière pige. Arrivé en janvier 2013, il avait pris sa retraite quelques mois plus tard. Ses relations avec Nasser Al-Khelaifi, président du club parisien, sont restées bonnes. Depuis sa retraite, David Beckham a été aperçu à plusieurs reprises lors d'évenements organisés par le Qatar.

Déjà en 2019, David Beckham faisait la promotion de la compétition: "Je pense qu'en tant que joueur et fan, vous voulez assister à une Coupe du monde où il y a de superbes installations, qui sont sûres, avec de superbes hôtels et une grande culture, avait déclaré l'ancien joueur de Manchester United. C'est ce qu'est le Qatar. J'aurais aimé être encore sur le terrain parce que jouer dans des stades comme ceux au Qatar, c'est un rêve. Les joueurs vont être gâtés."

David Beckham s'est rendu le mois dernier au Qatar, où il a été photographié pour la promotion de la Coupe du monde 2022. L'ancien joueur, désormais âgé de 46 ans, prenait la pose devant les différents sites et stades qui accueilleront la compétition. Le Spice Boy est attendu comme le principal visage de cette Coupe du monde, qui sera organisée pour la première fois de son histoire à la fin de l'année civile.