France-Australie: 3300 supporters français pour soutenir les Bleus

Pour son premier match de la Coupe du monde face à Australie ce mardi soir (20h), l'équipe de France va pouvoir compter sur au moins 3300 supporters tricolores, qui ont acheté un billet.

Il y aura bien des supporters français ce mardi soir pour l'entrée en lice des champions du monde. Selon une source de la FFF à RMC Sport, 3300 supporters français, résidents et/ou nationaux ont acheté un billet pour la rencontre face à l'Australie au stade Al-Janoub, qui débute à 22h heure locale, 20 heures en France.

>> Suivez l'actualité de l'équipe de France en direct

Un nombre toutefois loin des 10.000 annoncés il y a quelques jours par l'ambassadeur de la France au Qatar, Jean-Baptiste Faivre. Dans un entretien pour la chaîne de télévision sportive locale Al-Kass, ce dernier avait annoncé que le pays ne "boycotterait pas" le Mondial.

>> France-Australie EN DIRECT

Des prix exorbitants

Mais comment expliquer une telle différence ? Tami et Kamel, présents sur place, ont apporté des éléments de réponse dans l'After sur RMC. Et tout commence par le prix des billets pour assister aux matchs. "Quand on est tiré au sort, on est obligé de payer tous les billets sur lesquels on avait postulés alors qu’on nous avait laissé entendre qu’on pouvait désélectionner certains matchs, raconte l’un. Si on se rétracte sur un match, on doit se rétracter sur tous les autres. Je connais des personnes qui avaient postulé sur tous les matchs et qui se sont retrouvées avec une addition de 8.000 euros à régler."

Mais les billets ne sont pas le problème le plus important. "La grosse galère, c’est le logement, confirment les auditeurs de l’After. Dès qu’on paie et confirme les billets, on nous propose de prendre un hôtel avec nos numéros de billets. L’horreur! Aucun hôtel de disponible, on nous proposait des camps proches de l’aéroport. On ne savait pas comment cela allait se passer, comment on allait se déplacer. J’ai vu des places en bateaux de croisière parqués. Mais j’ai hésité quand j’ai vu les prix exorbitants: 2.800 euros pour quatre nuits."