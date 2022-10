Coupe du monde 2022: les Français voient les Bleus favoris du Mondial

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar malgré les nombreuses polémiques entourant la compétition. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile comment les Français perçoivent les concurrents des Bleus pendant la compétition et qui sont les autres prétendants à la victoire finale.

Sacrée en 2018, l’équipe de France va tenter de conserver son titre lors de la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. La confiance règne auprès du public français même si plusieurs autres sélections leur font un peu peur.

A tout juste un mois du début du Mondial, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* révèle qui les Français voient comment principaux candidats au titre lors du Mondial organisé dans le Golfe. Derrière la France (43%), les sondés font du Brésil leur favori à 16%. Tout près de la Seleçao, à 15%, l’Allemagne reste un sérieux prétendant à la victoire finale au yeux du public tricolore.

Logiquement, les deux nations les plus titrées de l’histoire de la Coupe du monde sont donc perçues comme les plus grosses menaces pour l’équipe de France. Derrière ce podium de prestige, on retrouve plusieurs autres sélections phares du football mondial avec l’Angleterre (8%), l’Argentine de Lionel Messi (4%) ou encore l’Espagne (4%) et le Portugal (2%).

Neymar, star étrangère la plus citée

Du côté des petites surprises, l’Arabie saoudite atteint aussi les 2% et se payent même le luxe de devancer la Belgique (1%)… Pourtant les Français citent bien Kevin De Bruyne parmi les dix potentielles stars de ce Mondial au Qatar. Loin derrière le chouchou Kylian Mbappé, plébiscité à 45%, on retrouve un joli quatuor avec Karim Benzema (16%), Neymar (11%), Lionel Messi (10%) et Cristiano Ronaldo (10%).

Les autres grands noms du ballon rond ne suscitent pas autant d’enthousiasme. Probablement à cause des chances plus limitées de voir leur sélection remporter le titre suprême. Le Polonais Robert Lewandowski va devenir la star de la Coupe du monde pour 4% des personnes interrogées. Le carré De Bruyne-Mané-Modric-Kane ne dépasse pas 1%.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).