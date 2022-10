Coupe du monde 2022: une nouvelle affaire gênante pour le Qatar avec des cadeaux pour des députés britanniques

D'après une analyse d'Observer, le Qatar aurait dépensé de fortes sommes en cadeaux et en voyages pour les députés britanniques. Le montant avoisinerait les 300.000 euros lors des douze derniers mois.

Une nouvelle information qui va faire parler. D'après une analyse d'Observer, qui révèle les efforts de lobbying du Qatar avant la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre, l'État du Golfe a dépensé plus d'argent en cadeaux et voyages pour les députés britanniques que pour tout autre pays.

Le gouvernement qatari a fait des cadeaux aux membres du Parlement pour une valeur de 251.208 livres, soit environ 292.000 euros, au cours des douze derniers mois, y compris des séjours dans des hôtels de luxe, des vols en classe affaires et des billets pour des courses de chameaux. Une somme beaucoup plus importante à celle déclarée lors des cinq dernières années avant octobre 2021 (117.000 euros).

Les autorités ont intensifié leurs efforts pour charmer les députés britanniques

Les registres montrent que 34 députés ont déclaré 40 dons du Qatar au cours des douze derniers mois. Parmi eux, 22 députés étaient conservateurs, sept travaillistes, trois du parti national écossais et deux indépendantistes.

Le montant dépensé par le Qatar est six fois supérieur à celui offert par les Émirats Arabes Unis, deuxième plus grand donateur (37.661 livres, soit 44.000 euros). Transparency International a déclaré qu'il était "extrêmement préoccupant" que des députés acceptent "des milliers de livres sterling d'hospitalité de la part de gouvernements étrangers dont le bilan en matière de droits de l'homme est douteux" et que cela pourrait "laisser la porte ouverte à une influence indue".

D'autres pays auraient fait des dons

Selon le Guardian, certains députés ont tenu des paroles favorables envers le Qatar dans les débats parlementaires. Ce serait notamment le cas d'Alun Cairns, membre du parti Conservateur et président d'un groupe parlementaire informel créé pour "favoriser les bonnes relations entre le Royaume-Uni et le Qatar".

D'autres pays auraient fait des dons à des députés au cours des douze derniers mois, notamment Bahreïn, le Somaliland (ancienne colonie britannique), l'Azerbaïdjan, Saint-Marin et le Koweït.