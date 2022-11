Coupe du monde 2022: l'Argentine éliminée dès ce samedi si...

Tombée de haut avec sa défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite (2-1), l'Argentine est contrainte de réagir ce samedi face au Mexique (20h) pour ne pas risquer une élimination précoce à la Coupe du monde au Qatar.

Ils sont dos au mur. Après avoir été renversés par l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard (2-1) mardi, les Argentins doivent réagir ce samedi face au Mexique (20h heure française) pour rester en vie dans cette Coupe du monde 2022.

"C'est un match de football mais on sait qu'on a la responsabilité d'avoir tout un pays derrière nous, a martelé le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. On est sereins parce qu'on sait qu'on laissera jusqu'à la dernière goutte de sueur sur le terrain. J'aimerais que les gens voient ce qu'est vraiment ce groupe, ce qu'il a donné et ce qu'il va encore donner. Et qu'ils aient confiance en nous."

Le mauvais souvenir de 2002

Lionel Messi et les siens ont pourtant débarqué au Qatar portés par une remarquable série d'invincibilité de 36 matchs et gonflés de confiance après avoir enfin remporté un titre international, la Copa America 2021, premier trophée de la sélection depuis 1993. Présentés comme de sérieux candidats à la victoire finale avant même leur entrée en lice, ils sont tombés de très haut face aux Saoudiens.

Le plan imaginé par Hervé Renard a parfaitement fonctionné, et les Argentins, qui rêvent d'un troisième sacre mondial après ceux de 1978 et 1986, se retrouvent donc déj) en grande difficulté. C’est simple : une deuxième défaite mettrait fin à leurs ambitions. L’Albiceleste sera éliminée dès le premier tour si elle s’incline face au Mexique. La dernière fois, c’était en 2002.

Entraînés par Marcelo Bielsa, les partenaires de Gabriel Batistuta avaient été battus par le Nigeria (1-0) et l’Angleterre (1-0), avant de conclure la phase de groupes par un triste nul contre la Suède (1-1).