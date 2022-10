Coupe du monde 2022: l'Ukraine va réclamer à la FIFA l'exclusion de l'Iran

L'Ukraine va demander à la FIFA "d'envisager d'exclure l'Iran de la Coupe du monde au Qatar", rapporte lundi un journaliste de Sky Sports. A l’image de la précédente réclamation du Shakhtar Donetsk, les instances ukrainiennes contestent la participation du pays qui aiderait aux attaques terroristes russes contre les Ukrainiens, via la fourniture d'armes.

Eliminée de justesse sur le terrain en finale des barrages européens par le pays de Galles (1-0), l’Ukraine ne lâche pas le morceau sur le terrain juridique. Selon Kaveh Solhekol, reporter pour Sky Sports, le comité exécutif de la Fédération ukrainienne de football va demander à la FIFA "d'envisager d'exclure l'Iran de la Coupe du monde au Qatar".

En cause, la participation du pays asiatique aux attaques terroristes russes contre les Ukrainiens, via la fourniture d'armes à la Russie, selon l'Ukraine. Ce principe enfreindrait ainsi les lois de l'instance internationale concernant "les droits de l'homme et la discrimination", poursuit le journaliste.

Cette réclamation ferait suite à la demande similaire opérée lundi dernier par le club ukrainien du Shakhtar Donetsk, qui avait réclamé par la voix de son directeur général Sergei Palkin, à ce que l’Iran soit empêché de participer au Mondial (20 novembre-18 décembre).

"Les Ukrainiens seront tués par les drones et les missiles iraniens"

"Pendant que les dirigeants iraniens prendront du bon temps en regardant leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, les Ukrainiens seront tués par les drones et les missiles iraniens. Près de 250 de ces drones ont déjà attaqué des villes paisibles de l'Ukraine", avait assuré le Shakhtar dans un thread.

"Chacun d'entre eux a été produit, livré par les autorités iraniennes. Les instructeurs iraniens et les militaires ont directement formé et géré les lancements de drones qui ont détruit des maisons, des musées, des universités, des bureaux, des terrains de sport et de jeux, et surtout, tué des Ukrainiens", poursuit le club. Assurant que la place vacante devrait alors être occupée par l’équipe nationale d’Ukraine.