Coupe du monde 2022: la Croatie, une habituée de la prolongation dans les grandes compétitions

Confrontée au Japon ce lundi (16h) lors d'un huitième de finale de Coupe du monde, la Croatie tentera de se qualifier au terme des 90 minutes. Lors de leurs sept derniers matchs à élimination directe, les Vatreni ont participé à six reprises à la prolongation.

Voilà une statistique qui n'a sans doute pas échappé aux parieurs avisés. Opposée ce lundi (16h) au Japon lors d'un huitième de finale de Coupe du monde, la Croatie est une habituée depuis plusieurs compétitions de la prolongation lors des matchs à élimination directe.

L'exception française

Depuis l'Euro 2008 inclus, la Croatie a été à six reprises en prolongation lors de ses sept matchs à élimination directe. La seule exception à cette statistique est la finale de la Coupe du monde 2018 où les Vatreni ont été battus dans le temps réglementaire (4-2) par l'équipe de France.

Lors du dernier Euro, en 2021, la Croatie a été éliminée au stade des huitièmes de finale par l'Espagne (5-3 ap) au terme d'un match fou. Les Vatreni avaient échoué au même point en 2016 et 2008, respectivement face au Portugal et la Turquie (après tirs au but). "Heureusement, c'est la Coupe du monde et non l'Euro", a répondu avec ironie la Fédération croate.

Lors de la Coupe du monde 2018, la Croatie s'était qualifiée aux tirs au but face au Danemark lors des huitièmes et la Russie en quarts de finale. Luka Modric et ses coéquipiers avaient écarté ensuite l'Angleterre, en passant par la prolongation mais pas par les tirs au but. En 2014, la sélection croate n'avait pas franchi la phase de groupes tout comme lors de l'Euro 2012 et elle n'était pas qualifiée pour le Mondial 2010.