Coupe du monde 2022: la France sera tête de série pour le tirage au sort des groupes

La procédure du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar a été dévoilé par la FIFA ce mardi. Les modalités permettent à la France, bien placée au classement mondial, d'être tête de série.

Le 1er avril, les Bleus devraient échapper à un "groupe de la mort". L'équipe de France sera tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Cette information s'est confirmée avec la publication de la procédure de la FIFA pour la répartition des sélections pour la phase de groupes.

Pour la composition des chapeaux, la quasi totalité des nations seront ainsi réparties en fonction de leur classement FIFA au 31 mars. Celui-ci, qui fonctionne avec un calcul complexe, est censé être un reflet des résultats obtenus lors des matchs et des compétitions.

Une avance suffisante sur le Portugal

Le pot 1 (de huit nations, comme les trois autres) comportera les sept premières équipes du classement, plus le Qatar, pays hôte. La France, 3e au début de la fenêtre internationale de cette fin de mois de mars, possède une avance suffisante sur la 8e place occupée par le Portugal (1786,15 points contre 1660,25). Ce qui l'assure de se retrouver tête de série, au même titre que la Belgique, 1re nation mondiale, et le Brésil, actuellement 2e.

Le chapeau 4 sera lui un peu particulier. Il comportera les équipes 24 à 28 du classement FIFA, mais aussi les deux vainqueurs des barrages intercontinentaux (Asie contre Amérique du Sud et Amérique du Nord/Centrale contre Océanie) et celui du dernier barrage de l'UEFA (la finale de la voie A avec le pays de Galles, l'Autriche, l'Écosse et l'Ukraine aura lieu en juin, en raison de la guerre en Ukraine, alors que les finales B et C se disputent le 29 mars).

Le tirage au sort, qui aura lieu à Doha, commencera par le chapeau 1. Le Qatar sera forcément dans le groupe A. Il ne pourra y avoir deux équipes de la même confédération dans un même groupe, à l'exception des nations européennes, étant donné que l'UEFA compte 13 représentants.