Coupe du monde 2022: la Pologne écarte Rybus après sa signature en Russie

La Fédération polonaise de football a publié ce lundi un communiqué pour prévenir que le défenseur Maciej Rybus, passé par l'OL, ne sera pas retenu pour les prochains matchs de la sélection ni pour le Mondial au Qatar en raison de sa signature dans le club russe du Spartak Moscou.

La Pologne a décroché le droit de jouer la Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre) au Qatar mais va se passer d’un joueur d’expérience: Maciej Rybus. Une information confirmée ce lundi par la Fédération polonaise de football via un communiqué partagé sur son site internet.

Malgré son statut de cadre de l’équipe nationale, le latéral gauche aux 66 sélections ne sera pas convoqué lors des matchs de Ligue des nations du mois de septembre puis lors du voyage au Qatar. Une décision motivée par sa situation contractuelle et sa signature au Spartak Moscou alors que la Pologne fait partie des soutiens de l’Ukraine après l’invasion russe.

"L’entraîneur national a informé le joueur qu’en raison de la situation actuelle de son club, il ne serait pas nommé dans le groupe de sélectionné en septembre et ne serait pas pris en compte dans la composition de l’équipe qui se rendrait à la Coupe du monde au Qatar", a ainsi confirmé la PZPN. L’instance a également confirmé que le sélectionneur Czesław Michniewicz avait justifié son choix auprès du défenseur de 32 ans à la fin du récent rassemblement.

Rybus a choisi de rester en Russie

Arrivé en 2017 au Lokomotiv Moscou après un passage éclair à l’Olympique Lyonnais, Maciej Rybus y a terminé la saison en première division russe ces derniers mois malgré l’invasion de l’Ukraine par l’armée de Vladimir Poutine.

Non-retenu par Czesław Michniewicz lors de la fenêtre internationale de juin pour les quatre matchs de Ligue des nations, Maciej Rybus a également choisi de privilégier son avenir en club plutôt qu’en sélection pendant l’intersaison.

Libre de tout contrat, et alors qu’il aurait pu relever un défi loin de la Russie, le défenseur s’est engagé avec le Spartak Moscou. Une décision qui ne passe clairement pas auprès des dirigeants de la PZPN compte-tenu de la position de la Pologne vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Lors de la Coupe du monde au Qatar, la Pologne affrontera l'Argentine, le Mexique et l'Arabie saoudite dans le groupe C avant de potentiellement défier une équipe issue de la poule de l'équipe de France lors des huitièmes de finale.