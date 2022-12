Coupe du monde 2022: le programme du vendredi 9 décembre avec les premiers quarts de finale

Les quarts de finale du Mondial au Qatar débutent ce vendredi 9 décembre avec deux chocs au programme : Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Les Bleus vont poursuivre de leur côté la préparation du choc contre l'Angleterre.

Après une pause de deux jours, place ce vendredi 9 décembre aux premiers quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Impressionnant en huitièmes avec un 4-1 infligé à la Corée du Sud, le Brésil de Neymar défiera la Croatie à 16h (heure française) pour une place dans le dernier carré.

"C'est peut-être le plus grand match, contre le grand favori, ils sont toujours favoris, et ce que j'ai vu me conforte dans cette opinion", a prévenu Luka Modric, qui sait que son équipe devra sérieusement élever son niveau pour avoir une chance de rejoindre les demi-finales. En huitièmes, les vice-champions du monde ont souffert pour venir à bout du Japon (1-1, 3-1 tab). Les Brésiliens, en quête d’une sixième étoile, avancent à l'inverse en confiance, forts de leur puissance offensive.

La journée se poursuivra à 20h avec une affiche plus que prestigieuse entre les Pays-Bas de Memphis Depay et l’Argentine de Lionel Messi. Le vainqueur affrontera au tour suivant le Brésil ou la Croatie. Ce choc représente un classique de la Coupe du monde. En 1978, l'Argentine de Mario Kempes avait décroché son premier sacre mondial en faisant plier les Pays-Bas en finale, à domicile. Plus récemment, l’Albiceleste s’est à nouveau imposée, en demi-finale en 2014.

Débarqués au Qatar avec l’étiquette de candidats sérieux à la victoire, les hommes de Lionel Scaloni donnent le sentiment de monter en puissance depuis le début du tournoi, même s’ils se font parfois fait peur contre l’Australie en huitièmes (2-1). Les Pays-Bas, de leur côté, comptent sur l’expérience de leur maître Louis van Gaal et la fougue de leur buteur Cody Gakpo pour créer la surprise.

Les Bleus, eux, poursuivront leur préparation à la veille de leur quart de finale contre l’Angleterre (samedi 20h). Didier Deschamps sera par ailleurs en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes avant ce grand rendez-vous.

Le programme du vendredi 9 décembre :

16h : Croatie-Brésil (quart de finale)

20h : Pays-Bas - Argentine (quart de finale)