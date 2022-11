Coupe du monde 2022: les joueurs brésiliens demandent aux arbitres de protéger davantage Neymar

Plusieurs joueurs brésiliens ont réclamé plus de protection pour Neymar, touché à la cheville droite jeudi lors de la victoire du Brésil face à la Serbie (2-0) lors de la Coupe du monde.

Tout le Brésil est suspendu, ce vendredi matin, à l’état de la cheville droite de Neymar. L’attaquant est sorti en boitant du terrain, jeudi lors de la victoire face à la Serbie (2-0) lors de la Coupe du monde dix minutes après un duel avec le défenseur Nikola Milenkovic. Le joueur du PSG souffre d’une entorse dont la gravité sera déterminée dans les prochaines heures. En attendant le verdict aussi attendu que redouté, ses coéquipiers sont montés au créneau pour réclamer plus de sévérité sur les auteurs de faute contre ‘Ney’.

"Qu'ils protègent les joueurs formidables avec le ballon"

"L'arbitre doit savoir défendre les joueurs", a lancé Raphinha aux journalistes en estimant que son partenaire allait "bien". Le défenseur Danilo tire aussi la sonnette d’alarme au sujet de son coéquipier. "Que pouvons-nous faire?, lance-t-il dans Marca. Il faut espérer qu'ils protègent les joueurs formidables avec le ballon. Il faut se préparer à ce genre de situation."

Le joueur de la Juventus a donné quelques nouvelles de "Ney" dont la cheville est "un peu enflée". "On espère que ce n’est rien de grave", ajoute-t-il avant d’en dire un peu plus sur l’ambiance pesante qui régnait dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. "Oui, nous en avons parlé, nous devons être forts mentalement pour affronter ces matchs", ajoute-t-il.

Neymar est le joueur ayant subi le plus de fautes… de très loin

Si sa blessure est consécutive à une action plutôt anodine, Neymar reste tout de même un joueur très ciblé. Il est même le plus ciblé de cette Coupe du monde puisqu'il est celui ayant subi le plus de fautes (9) lors de cette première journée. Bien loin devant ses poursuivants Gavi (5 fautes) et 13 autres à 4 fautes subies (dont Achraf Hakimi, Mason Mount, Eden Hazard ou Gareth Bale). L’ancien du Barça avait déjà terminé le Mondial 2018 au premier rang des joueurs ayant subi le plus de fautes (25).